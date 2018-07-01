蘋果新品齊發 點火供應鏈

2018-07-01 01:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



蘋果三款iPhone、MacBook Air與Apple Watch等新產品下半年齊發，可望帶動台系供應鏈第3季業績，組裝廠包括鴻海、廣達與和碩等，也將在第3季陸續招工，以配合主力大客戶9月的新產品發表會。

鴻海鄭州廠6月中下旬端午節過後恢復正常招募作業，鄭州廠是iPhone組裝大本營，已開始動起來了。依鴻海富士康鄭州科技園區訊息，鄭州廠區自端午節休假過後開放網路報名，應聘者可前往招募中心或加工區招募中心面試。

和碩董事長童子賢之前也表示，第2季底是研發人員大忙特忙時候，也就是農忙前的翻土與施肥，還不到收割期，收割等到秋天才會開始，對於今年和碩大陸廠招工，他認為應該可以過關。法人認為，和碩為主力客戶準備的年度新產品，將在第3季量產上線。

供應鏈人士表示，今年蘋果將發表兩款主動有機發光二極體（AMOLED）新iPhone，預定兩款OLED版採購量約7,000萬支，其中4,500萬支為6.46吋螢幕，2,500萬支5.85吋螢幕，OLED板主力組裝廠是鴻海，這也使鴻海業績有機會在第3季率先表態。

至於新款6.1吋LCD版iPhone，因為銷價最低（約600美元至700美元），外界原先看好銷售量應該最高（銷售量的一半以上為LCD版），不過今年採購量下調到3,000萬支，出貨時程可能延遲到11月，較原定的9月晚了兩個月。

供應鏈人士認為，LCD版iPhone出貨推遲，可能是首次採用瀏海（Notch）設計，導致日本顯示器（JDI）等面板廠生產良率較低。LCD版iPhone主力組裝廠為和碩與緯創，今年旺季效應可能遞延，但可能因此帶動明年第1季業績淡季不淡。

在其他蘋果產品方面，天風證券分析師郭明錤認為，蘋果下半年還將推出新型MacBook Air與Apple Watch。其中新款MacBook Air會是一款「低價」產品，價格較現行機種便宜；新型Apple Watch本體尺寸不變，不過藉縮窄邊框將搭載更大尺寸螢幕（預估將較現行變大15%）。 經濟日報提供 分享 facebook

蘋果MacBook主力代工廠為廣達與鴻海，若以營收來看，蘋果筆電是廣達第一大客戶，隨新款MacBook Air上市，又是低價版積極衝量，可望推升廣達下半年業績明顯成長。