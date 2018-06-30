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毅嘉蘇州廠停工 衝擊營收10％

2018-06-30 00:58經濟日報 記者何佩儒／台北報導

毅嘉總經理孫永祥。 記者何佩儒／攝影
毅嘉總經理孫永祥。 記者何佩儒／攝影
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毅嘉總經理孫永祥昨（29）日表示，由於蘇州環保局要求毅嘉落實停工整改命令，蘇州廠28日起已停工，估計對6月影響營收約一成，7月影響程度則要視停工天數而定，目前桃園廠產線已加入消化蘇州廠訂單，客戶已下的訂單並未出現取消情形。

毅嘉為軟板廠，昨天停牌並召開重大訊息記者會。孫永祥表示，毅嘉在5月23日至6月27日間因環保議題，受到蘇州環保局稽查，影響C棟鍍銅車間及蝕刻車間兩個車間部分產線隔離停工，毅嘉在6月10日完成整改工程，並完成核備，蘇州環保局在6月11日已拆除封條，當時評估對集團整體營運無重大影響。

不過，6月12日蘇州環保局要求延長停工進行擴大盤查，6月28日蘇州環保局再次要求蘇州廠落實停工整改命令，為了避免影響投資人的權益，決定蘇州廠停工，股票暫停交易，對外說明清楚。

孫永祥指出，目前桃園廠的產線已加入消化蘇州廠的訂單，而客戶已下的訂單並未出現取消情形。

蘇州廠在2004年興建完成，確實有些管線老舊，會有排廢超標問題，是公司的管理疏失，毅嘉一定會負責任，因此已將過去的管溝設計，全面改成明線。至於停工期間所減少的產能，在復工後，毅嘉也已做好加班生產的調度準備，近期並與客戶溝通調整交期。

毅嘉表示，停工期間目前未確定，尚待蘇州環保局通知，若依據責令停產整治決定書初步評估，可能在7月9日到7月16日期間完成復工。

蘇州廠平均每月營收約5億元，占集團營收八成，對6月營收影響約原銷售預算金額的10%，對7月營收影響需視停工天數而定。

毅嘉環保營收

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