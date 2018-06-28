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研華推30套IIoT共創解決方案 今年內正式上市

2018-06-28 20:26經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

工業電腦廠研華科技（2395）宣布，將與國內外各行業專家公司，進行物聯網行業解決方案SRP（Solution Ready Package, SRP）之「共創」。今年內將推出30套SRP正式上市，並將於今年11月1-2日在蘇州舉辦6,000人規模的物聯網高峰會及AIoT.SRP發表會。

研華科技董事長劉克振表示，工業物聯網落實到各行業之應用即將落地普及，但其成功關鍵在於平台技術供應商如研華，與行業專家公司之充分合作、整合，形成可以標準化複製的軟、硬體系統組合產品SRP。這些SRP再經由集成商（System Integrator）安裝到用戶現場，成為完整場域解決方案，這樣就形成工業物聯網的產業鏈，其從下而上包括感知元件、邊緣運算、通訊、PaaS平台、行業SRP、雲服務營運；估計這樣的產業鏈將在未來五年快速發展逐漸成熟。

另外，更多與大陸及全球各地行業專家公司的共創SRP將陸續宣佈。研華將於11月1-2日在蘇州舉辦物聯網共創峰會，預計邀請6,000名來自全球物聯網領域的高階經理人在此交流、100場物聯網焦點議題深度對談、宣佈與30個與夥伴共創的物聯網行業解決方案（AIoT.SRPs），以及50家共創夥伴展出關鍵領域創新應用，為工業物聯網與智慧城市產業帶來觀念上的突破，並對產業造成巨大的影響與變革。

研華科技技術長楊瑞祥博士表示，工業物聯網解決方案必需整合現場多樣標準的工業設備數據收集與裝置管理邊緣運算、無線通訊，上雲平台作數據融合分析與視覺化呈現，建立人工智慧模型結合行業專家知識，並須符合各國法規或企業政策要求的數據儲存地點管理原則，以及建立嚴謹的平台可信與資安機制，所需的專業技術與知識多樣且來自不同領域，「共創模式」證實為非常有效的互利多贏模式。

研華針對以上工業互聯網解決方案的多面向複雜要求，以數據驅動結合雲平台服務技術為核心架構，設計打造WISE-PaaS工業雲平台，具有跨雲移動、彈性擴容、多租戶、高可信度、多種類數據資料庫服務、人工智慧模型訓練與佈署框架服務、管理看板可視化服務，以及多層次資安管理服務。研華與多家共創夥伴以WISE-PaaS為基礎，合作快速建置佈署各種工業物聯網行業解決方案，融合創新的工業雲服務商業模式，正式起動數位革命第三波的成功轉型之旅。

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