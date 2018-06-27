連虧十年 茂矽今年可望轉盈

2018-06-27 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



茂矽連續虧損10年之後，今年首季已虧轉盈，公司表示，今年單季獲利谷底是首季，7月1日漲價效應下，第4季可望是全年獲利高峰，公司表示，就目前接單及市況來看，今、明年單季都不會再出現虧損，市場法人則是預估，漲價效應帶動下，茂矽第4季每股獲利可望有逾0.5元水準。

茂矽今年第1季每股稅後純益為0.14元，該公司表示，今年第1季的出貨價格是去年底報價，而今年初，該公司有一波漲價，當時價格漲幅自5%起跳，因此，第2季以來，單月營收也逐漸感受漲價帶動，因此，茂矽表示，目前看來，第2季獲利確定將優於首季表現。

市場法人則表示，茂矽首季每股獲利0.14元，惟該公司先前公告4月單月每股獲利已來到0.27元，單月獲利已超過首季表現，雖然其中有匯損回沖，但主要仍是反應年初漲價效應，第4季若是價格再調漲5%至10%，估計第4季單季可望有逾0.5元以上水準。

以單季獲利表現來看，茂矽表示，今年單季谷底是首季，第2季和第3季差異不大，都可望有優於首季水準，而今年7月1日的漲價效應將反應在今年第4季的業績，茂矽表示，在漲價效應下，全年獲利高峰將落在第4季；茂矽強調，由於目前市況仍熱絡，茂矽未來單季營運已看不到虧損的可能，今年轉虧為盈已確定。

茂矽自2008年以來至去年，長達10年時間，全年營運都呈現虧損，但去年以來，由於8吋晶圓代工市場產能嚴重不足，在接單爆滿之後，各家代工廠不僅能夠篩選毛利率相對較好的訂單，去年以來，在上游矽晶圓多次調漲之後，茂矽等代工廠也跟著數次調漲價格反應成本，因此，去年以來茂矽營運表現明顯提升。