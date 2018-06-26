英業達獲惠普伺服器整機訂單

2018-06-26 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



市場傳出，惠普在大陸的一座伺服器工廠準備關閉，並把伺服器整機代工訂單轉給英業達，將帶動該公司2018年下半年伺服器出貨量持續看俏。英業達表示，該公司在伺服器產品是全球第一，也是帶動今年業績成長的三大產品線之一。

針對惠普是否準備關閉一座大陸伺服器廠，並把ODM訂單轉給英業達？英業達今日表示，目前沒有聽說。

供應鏈人士表示，惠普在大陸的伺服器工廠，主要供應商是鴻海、緯創與英業達，惠普的伺服器是先由這三家ODM廠，製作成半成品或成品，最後再出貨到惠普的工廠貼牌，但目前惠普的工廠準備收了，就必須有人做ODM的整機伺服器，英業達則拿下整機伺服器訂單。

市調機構TrendForce的預估，2018年上半年，戴爾與惠普仍位居全球前兩大伺服器廠，市占率分別為16.6%與15%，兩大美系品牌在商務型伺服器表現依舊穩健；其次，隨著雲計算普及，戴爾在全球雲基礎架構市場上占有一席之地，反觀營利導向的惠普，則放棄低毛利的超大規模伺服器基礎設施代工。

英業達董事長卓桐華之前表示，伺服器與筆電及智慧裝置，並列為該公司三大產品之一，根據品牌客戶給我們的評鑑，英業達伺服是年年第一名，從來沒有第二，利潤也還可以。

英業達說，該公司在伺服器的出貨，七成為主機板，三成為機櫃與系統。由於惠普準備關掉的工廠，將以出貨整機伺服器為主，可望提升英業達在機櫃與系統方面的出貨比重。

一座機櫃伺服器單價高達1,000萬美元，伺服器主機板單價只有400至500美元，隨著英業達整機出貨比重增加，可以提升出貨單價。目前英業達伺服器七成來自傳統企業品牌如惠普，三成來自資料中心的雲端伺服器，預期資料中心今年可以成長10%，傳統企業品牌每年穩定成長3%至5%。