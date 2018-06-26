親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

世足賽有無收視權 影視業：甄嬛傳也算嗎

蔡英文籲抵制中國 柯文哲：實力不夠 大小聲會被笑

英業達處分桃園大溪廠 和碩集團接手

2018-06-26 20:32經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

英業達今日公告，處分桃園大溪的廠房與土地給晶碩，土地面積為7,978坪，建物面積約6,713.8坪，交易金額為13.8億元，處分利益5.8億元，法人預估，可望貢獻該公司EPS約0.16元，可能在第3季入帳。

英業達表示，這次處分桃園大溪的廠房，將可以活化資產，充實營運資金。晶碩則表示，這次購入土地及廠房，主要是擴充產能，滿足該公司業務成長需求。

晶碩是和碩旗下的隱形眼鏡公司，晶碩自有品牌拓展中國大陸與東南亞市場有成，加上包括日本在內的代工客戶訂單穩定成長下，去年該公司每股純益（EPS）達5.05元，年增62%。

晶碩網羅由美國隱形眼鏡大廠博士倫退休的研發人員，加上董事長童子賢願意投入資源，晶碩率先國內競爭對手推出矽水膠、抗藍光等產品，讓晶碩品牌在國內隱形眼鏡市場占有一席之地。

晶碩在2016年透過天貓進軍中國市場後，目前銷售量穩定成長，法人預期晶碩在天貓銷售量每季以兩之三成速度成長，今年中國就有機會取代台灣、成為晶碩最大市場。

代工方面，法人表示，2018年晶碩代工業務將力拚比去年倍增，新的隱形眼鏡產品如老花、漸進多焦、近視控制等新品都已準備上陣，除了現有的日本代工客戶之外，歐美市場代工訂單亦會陸續啟動，晶碩因此將持續擴產。

隱形眼鏡天貓英業達
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

影／宏達電小股東怨 王雪紅：今年公司會賺錢

2018-06-26 17:07

被動元件拉尾盤 國巨大漲收復千元華新科漲停

2018-06-26 15:26

禾伸堂7月12日除息交易 每股配5.3元

2018-06-26 18:22

雲端需求熱 嘉澤Q3續戰新高

2018-06-26 14:34

晶電業務分流 成立晶成半導體

2018-06-26 14:34

面對股東質疑 宏達電：VR產品毛利是正的

2018-06-26 14:32

宏達電股東會 王雪紅：今年有信心賺錢

2018-06-26 14:32

普安全新GSc系列產品加速雲端佈建與存取

2018-06-26 12:40

宏達電股東讚王雪紅VR女神 盼神救援

2018-06-26 12:26

小股東心在淌血 王雪紅：今明年願景布局即將完成

2018-06-26 12:09

宏達電去年虧損169億元 股東要求撤換經營團隊

2018-06-26 10:34

友訊 逆勢開紅盤

2018-06-26 10:08

宏達電股東會 王雪紅：今年會讓公司賺錢

2018-06-26 09:47

宏達電股東會 王雪紅：轉型踏出成功第一步

2018-06-26 09:31

宏達電股價低迷 股東關注本業拚轉盈

2018-06-26 08:32

元晶 奪校園種電標案

2018-06-26 00:04

精英轉型 攻電動車智慧音箱

2018-06-26 00:04

精英今年業績 看增10%

2018-06-26 00:04

凌巨衝獲利 訂兩策略

2018-06-26 00:04

全新傳吞蘋單 營運回神

2018-06-26 00:03

光磊5月每股賺0.12元

2018-06-26 00:03

電競大成長 帶旺超眾、雙鴻

2018-06-26 00:03

集邦預測 DRAM合約價漲勢將趨緩

2018-06-26 00:03

散熱模組廠 喜迎換機潮

2018-06-26 00:03

揚智赴星 秀智慧晶片

2018-06-26 00:03

台積電外資自營商賣超 股價創8個月低

2018-06-25 18:37

台積今除息 指數蒸發70點

2018-06-25 01:38

宏達電26日股東會 獲利聚焦

2018-06-24 01:35
看更多

熱門文章

宏達電去年虧損169億元 股東要求撤換經營團隊

2018-06-26 10:34

破天荒 美系外資追蹤被動元件

2018-06-26 00:03

宏達電股東會 王雪紅：今年會讓公司賺錢

2018-06-26 09:47

國泰、富邦金 棄息賣壓湧現

2018-06-26 01:43

台積電填息之路…盯四大關鍵

2018-06-26 01:43

裕隆調整投資大陸架構

2018-06-26 00:04

MOSFET、矽晶圓 股價逆勢強

2018-06-26 14:32

全新傳吞蘋單 營運回神

2018-06-26 00:03

被動元件拉尾盤 國巨大漲收復千元華新科漲停

2018-06-26 15:26

宏達電股價低迷 股東關注本業拚轉盈

2018-06-26 08:32

台嘉碩 大啖5G商機

2018-06-26 00:04

外資賣超 台積除息首日跌跤

2018-06-26 01:42

法人高持股族群 抗震

2018-06-26 00:03

證交所副總楊朝榮 將出任華南證券董事

2018-06-25 22:01

被動元件抗賣壓 大盤收跌44.29點拉出下影線

2018-06-26 13:45

美股大跌逾300點 台股恐震盪續跌

2018-06-26 08:49

散熱模組廠 喜迎換機潮

2018-06-26 00:03

光磊5月每股賺0.12元

2018-06-26 00:03

寶佳攻台新金 宣告3年後捲土重來

2018-06-26 12:03

公民團體股東會抗議 徐旭東：我們輕鬆看待

2018-06-26 11:28

新iPhone無插孔 盛群、凌通、迅杰、新唐樂無線

2018-06-26 14:32

電競大成長 帶旺超眾、雙鴻

2018-06-26 00:03

中鴻、聯電 資金押寶

2018-06-26 00:03

茂迪長晶業務暫停 綠能7月產能利用率估回升

2018-06-26 09:04

環球晶圓接單喊旺 矽晶圓族群齊漲

2018-06-26 11:33

凌巨衝獲利 訂兩策略

2018-06-26 00:04

就市論勢／iPhone鏈、生技 聚光

2018-06-26 00:04

集邦預測 DRAM合約價漲勢將趨緩

2018-06-26 00:03

美股下殺 台股再挫逾130點年線失守

2018-06-26 10:39

宏達電股東讚王雪紅VR女神 盼神救援

2018-06-26 12:26

PVC看漲 華夏、遠東新利多

2018-06-26 00:03

東捷奪大單 9月登興櫃

2018-06-26 00:03

昂寶三箭齊發 出貨放量

2018-06-26 00:03

最牛一輪／旺宏利多 群益7B搶眼

2018-06-26 00:03

精英轉型 攻電動車智慧音箱

2018-06-26 00:04

宏達電股東會 王雪紅：轉型踏出成功第一步

2018-06-26 09:31

國泰金富邦金除息 力抗大盤賣壓

2018-06-26 10:58

三大法人賣超台股67.24億元

2018-06-26 15:26

影／宏達電小股東怨 王雪紅：今年公司會賺錢

2018-06-26 17:07

統一超股價續創新高 小7無人超商悄悄對外營業了

2018-06-26 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top