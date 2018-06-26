英業達處分桃園大溪廠 和碩集團接手

2018-06-26 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



英業達今日公告，處分桃園大溪的廠房與土地給晶碩，土地面積為7,978坪，建物面積約6,713.8坪，交易金額為13.8億元，處分利益5.8億元，法人預估，可望貢獻該公司EPS約0.16元，可能在第3季入帳。

英業達表示，這次處分桃園大溪的廠房，將可以活化資產，充實營運資金。晶碩則表示，這次購入土地及廠房，主要是擴充產能，滿足該公司業務成長需求。

晶碩是和碩旗下的隱形眼鏡公司，晶碩自有品牌拓展中國大陸與東南亞市場有成，加上包括日本在內的代工客戶訂單穩定成長下，去年該公司每股純益（EPS）達5.05元，年增62%。

晶碩網羅由美國隱形眼鏡大廠博士倫退休的研發人員，加上董事長童子賢願意投入資源，晶碩率先國內競爭對手推出矽水膠、抗藍光等產品，讓晶碩品牌在國內隱形眼鏡市場占有一席之地。

晶碩在2016年透過天貓進軍中國市場後，目前銷售量穩定成長，法人預期晶碩在天貓銷售量每季以兩之三成速度成長，今年中國就有機會取代台灣、成為晶碩最大市場。

代工方面，法人表示，2018年晶碩代工業務將力拚比去年倍增，新的隱形眼鏡產品如老花、漸進多焦、近視控制等新品都已準備上陣，除了現有的日本代工客戶之外，歐美市場代工訂單亦會陸續啟動，晶碩因此將持續擴產。