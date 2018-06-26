親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

被動元件拉尾盤 國巨大漲收復千元華新科漲停

2018-06-26 15:26中央社 台北26日電

被動元件族群今天強拉尾盤，其中國巨終場大漲9%，收復千元大關。華新科終場鎖漲停358.5元。禾伸堂也大漲5.2%。

國巨今天盤中翻紅橫向整理，中午過後明顯反彈勁揚，不僅收復千元大關，更一度觸及漲停1040元，終場大漲9%，收在1035元。

華新科盤中走強，終場鎖住漲停358.5元。禾伸堂也拉尾盤，終場收在229元，漲5.2%。光頡終場漲6.1%，收在69元。

國巨先前指出，積層陶瓷電容（MLCC）供需持續吃緊，公司MLCC訂單出貨比大於2倍，機器設備交期看到18個月，新產能速度無法趕上市場需求。此外，國巨在晶片電阻的訂單出貨比大於3倍，預估被動元件整體供需缺口，恐到2019年仍無解。

外資報告日前預估，國巨可望持續受惠MLCC缺貨供不應求市況、以及漲價效應持續，預估國巨今年業績可望大增9成以上，今年全年毛利率可超過65%，若以減資後股本計算，國巨今年獲利有機會賺超過10個股本，創歷史新高，今年每股稅後純益有機會挑戰百元。

華新科日前預期今年市場需求持續強勁，預估到第4季營運可望逐季正向，預期下半年產能可望成長10%到20%，擴產會持續進行。

在MLCC應用端，其中在車用電子部分，華新科指出，主要受先進駕駛輔助系統（ADAS）影響，車用電子方面MLCC年需求量可望超過30%成長。

禾伸堂布局高階MLCC產品，景氣可看好未來5年到10年，MLCC產品也切入機器人自動控制。公司預期2019年包括MLCC的被動元件景氣都會不錯。日系廠商布局高階產品，前景更看佳。

禾伸堂持續擴充產能，公司日前表示6月之後，MLCC新設備會陸續進駐，預估到今年第3季，MLCC產能可望擴充2成到3成，主攻大尺寸的工業控制應用。

華新科國巨禾伸堂
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

宏達電去年虧損169億元 股東要求撤換經營團隊

2018-06-26 10:34

宏達電股東會 王雪紅：今年會讓公司賺錢

2018-06-26 09:47

雲端需求熱 嘉澤Q3續戰新高

2018-06-26 14:34

晶電業務分流 成立晶成半導體

2018-06-26 14:34

面對股東質疑 宏達電：VR產品毛利是正的

2018-06-26 14:32

宏達電股東會 王雪紅：今年有信心賺錢

2018-06-26 14:32

普安全新GSc系列產品加速雲端佈建與存取

2018-06-26 12:40

宏達電股東讚王雪紅VR女神 盼神救援

2018-06-26 12:26

小股東心在淌血 王雪紅：今明年願景布局即將完成

2018-06-26 12:09

友訊 逆勢開紅盤

2018-06-26 10:08

宏達電股東會 王雪紅：轉型踏出成功第一步

2018-06-26 09:31

宏達電股價低迷 股東關注本業拚轉盈

2018-06-26 08:32

元晶 奪校園種電標案

2018-06-26 00:04

精英轉型 攻電動車智慧音箱

2018-06-26 00:04

精英今年業績 看增10%

2018-06-26 00:04

凌巨衝獲利 訂兩策略

2018-06-26 00:04

全新傳吞蘋單 營運回神

2018-06-26 00:03

光磊5月每股賺0.12元

2018-06-26 00:03

電競大成長 帶旺超眾、雙鴻

2018-06-26 00:03

集邦預測 DRAM合約價漲勢將趨緩

2018-06-26 00:03

散熱模組廠 喜迎換機潮

2018-06-26 00:03

揚智赴星 秀智慧晶片

2018-06-26 00:03

台積電外資自營商賣超 股價創8個月低

2018-06-25 18:37

光寶科 下半年迎戰2風險

2018-06-25 14:41

鼎元單月獲利 賺贏Q1全季

2018-06-25 14:41

倒吃甘蔗 精英今年營收要贏去年

2018-06-25 14:36

徐秀蘭：中美晶不能放棄太陽能 也要打造第三隻腳

2018-06-25 12:34

精英通過配息1元 楊龍光：今年營運會勝過去年

2018-06-25 12:32

鴻海加快轉型 美系外資評等1加碼1中立

2018-06-25 11:27

法人：奇美材發行GDR 支應西安建廠資金

2018-06-25 09:52

鼎元5月EPS 0.16元 單月賺贏首季

2018-06-25 09:28

被動元件缺貨蔓延全領域 外資高喊一路旺到2019

2018-06-25 09:05

台積今除息 指數蒸發70點

2018-06-25 01:38

宏達電26日股東會 獲利聚焦

2018-06-24 01:35
看更多

熱門文章

宏達電去年虧損169億元 股東要求撤換經營團隊

2018-06-26 10:34

破天荒 美系外資追蹤被動元件

2018-06-26 00:03

宏達電股東會 王雪紅：今年會讓公司賺錢

2018-06-26 09:47

國泰、富邦金 棄息賣壓湧現

2018-06-26 01:43

台積電填息之路…盯四大關鍵

2018-06-26 01:43

國安基金進場又退場 台灣50肩負股市發展使命

2018-06-25 19:18

全新傳吞蘋單 營運回神

2018-06-26 00:03

裕隆調整投資大陸架構

2018-06-26 00:04

宏達電股價低迷 股東關注本業拚轉盈

2018-06-26 08:32

外資賣超 台積除息首日跌跤

2018-06-26 01:42

全家通過股利5.5元 泰山拿2席董事

2018-06-25 21:18

法人高持股族群 抗震

2018-06-26 00:03

台嘉碩 大啖5G商機

2018-06-26 00:04

證交所副總楊朝榮 將出任華南證券董事

2018-06-25 22:01

美股大跌逾300點 台股恐震盪續跌

2018-06-26 08:49

散熱模組廠 喜迎換機潮

2018-06-26 00:03

光磊5月每股賺0.12元

2018-06-26 00:03

台積電外資自營商賣超 股價創8個月低

2018-06-25 18:37

晶電成立晶成半導體 明年可望獲利

2018-06-25 20:37

被動元件抗賣壓 大盤收跌44.29點拉出下影線

2018-06-26 13:45

寶佳攻台新金 宣告3年後捲土重來

2018-06-26 12:03

電競大成長 帶旺超眾、雙鴻

2018-06-26 00:03

中鴻、聯電 資金押寶

2018-06-26 00:03

公民團體股東會抗議 徐旭東：我們輕鬆看待

2018-06-26 11:28

就市論勢／iPhone鏈、生技 聚光

2018-06-26 00:04

凌巨衝獲利 訂兩策略

2018-06-26 00:04

集邦預測 DRAM合約價漲勢將趨緩

2018-06-26 00:03

前友達副董事長陳炫彬新書 即將問市

2018-06-25 17:49

PVC看漲 華夏、遠東新利多

2018-06-26 00:03

美股下殺 台股再挫逾130點年線失守

2018-06-26 10:39

東捷奪大單 9月登興櫃

2018-06-26 00:03

精英轉型 攻電動車智慧音箱

2018-06-26 00:04

宏達電股東會 王雪紅：轉型踏出成功第一步

2018-06-26 09:31

茂迪長晶業務暫停 綠能7月產能利用率估回升

2018-06-26 09:04

國泰金富邦金除息 力抗大盤賣壓

2018-06-26 10:58

昂寶三箭齊發 出貨放量

2018-06-26 00:03

環球晶圓接單喊旺 矽晶圓族群齊漲

2018-06-26 11:33

最牛一輪／旺宏利多 群益7B搶眼

2018-06-26 00:03

宏達電股東讚王雪紅VR女神 盼神救援

2018-06-26 12:26

A股三大股指今開盤跌逾1%

2018-06-26 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top