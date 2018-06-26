友訊 逆勢開紅盤

2018-06-26 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



友訊（2332）今早逆勢開紅盤，成為台股早盤少數表現亮眼個股，早盤漲幅逾2%、成交量逾3,800張，日K浮現一根帶有上下引線的紅K棒。

友訊上周五召開股東會，由於近年高階經營團隊動盪，也成為股東股東會上詢問重點，董事長胡雪回應股東表示，希望人事暫時不會再有大變動，她也首度談及接班計畫，預期3-5年內會有明朗的結果。

友訊副董事長李中旺近日赴任執行長職務，對於友訊的未來，他指出，首要第一件事情就是強化技術與產品面，要把好的、新的、競爭的產品做出來，接下來，友訊內部也會凝聚共識，做好友訊品牌定位。