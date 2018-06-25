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精英2018年桌機出貨 看增10%至15%

2018-06-25 21:11經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

精英2018年在個人電腦（PC）業務持續成長帶動下，2018年業績上看300至320億元，較2017年成長5%至10%。總經理楊龍光今日表示，2018年桌上型電腦（DT）出貨成長可望達10%至15%，彌補教育市場衰退缺口。

精英今天舉行股東會，楊龍光在股東會後表示，近兩年教育市場大幅衰退，主要是受到委內瑞拉呆帳衝擊，該公司對中南美與非洲標案市場轉趨保守，加上合作夥伴英特爾也解散教育團隊，在喪失大咖的支援之下，該公司對新興市場的教育標案態度更為保留。

雖然教育市場專案業績衰退，不過，他說，DT業務的成長會彌補上來。精英DT客戶主要包括宏碁、聯想、英特爾，以及戴爾等。法人估計，2018年受惠客戶釋單增加，預計精英DT出貨量會較2017年成長10%至15%，貢獻營業額達200至230億元，非DT業務中，教育標案剩下約50億元左右，PCB業務則貢獻業績逾30億元。

獲利方面，精英2018第1季每股淨損0.27元，法人預估，該公司第2季估計營收可望上探75至80億元，較首季成長逾兩成，獲利可望彌補首季虧損，使得整體上半年估約損平或小賺，主要獲利則在下半年，法人指出，精英採取保守的營運策略，只接有獲利的訂單，使得2018年獲利可望不低於去年。

至於2016年提列委內瑞拉高達29億元的呆帳損失，外界關注精英何時可以回收？楊龍光表示，該公司至今仍未放棄收回呆帳的決心，並且運用各種管道加強索討，「回收把握度至少49%」。不過，2018年大概不會看到回收，2019年看有沒有成果，一旦有收回帳款事實發生，將按規定上網公告。

精英總經理楊龍光。記者蕭君暉/攝影
精英總經理楊龍光。記者蕭君暉/攝影
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