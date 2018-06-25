前友達副董事長陳炫彬新書 即將問市

2018-06-25 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



台灣面板產業史上喧騰一時、美國對台、韓面板廠的反壟斷官司主角之一、前友達副董事長陳炫彬，親自撰寫的《曠野逆境，恩典相隨：從執行長到在美滯留服刑2343天的告白》，將於7月1日出版上市；並於7月11日舉行新書發表會。

作者陳炫彬（HB）的這一段意外旅程，從美國對台、韓面板廠的一場反壟斷官司開始，從他受困美國、官司失利、受洗成為基督徒，之後兩度進出美國加州沙漠裡的一所監獄，到返回家鄉台灣，彷彿置身曠野逆境，卻是恩典相隨。

從千億身價企業的執行長，到成為失去自由的美國聯邦監獄囚徒，如今成為基督國度裡的新生子民。前友達副董事長陳炫彬，因面板反壟斷官司敗訴，在美滯留服刑2,343天的第一手親身告白，原本充滿驚濤駭浪、十分凶險的歷程，竟是意外的恩典之旅。

陳炫彬表示，他的上半場人生一帆風順，以世俗的眼光看，該有的都有了，是在雲端上的人。然而因為這個訴訟案件，讓他回落到地面，失去了身體的自由和工作。對他和妻子金枝來說，這不僅是一趟生命的大轉向（detour）的旅程，更是他們親自經歷見證耶穌基督信仰、恩典和重生之旅。

在這段試煉期間，HB坦言，他的確是從忿怒不平、痛苦、無助、自信和驕傲的個性中，因為基督教的信仰，逐漸地將個性情緒，轉化成忍耐、節制、謙卑、恩慈，並且倘佯在基督耶穌的大愛之中。