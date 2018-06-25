前友達副董事長陳炫彬新書 即將問市
台灣面板產業史上喧騰一時、美國對台、韓面板廠的反壟斷官司主角之一、前友達副董事長陳炫彬，親自撰寫的《曠野逆境，恩典相隨：從執行長到在美滯留服刑2343天的告白》，將於7月1日出版上市；並於7月11日舉行新書發表會。
作者陳炫彬（HB）的這一段意外旅程，從美國對台、韓面板廠的一場反壟斷官司開始，從他受困美國、官司失利、受洗成為基督徒，之後兩度進出美國加州沙漠裡的一所監獄，到返回家鄉台灣，彷彿置身曠野逆境，卻是恩典相隨。
從千億身價企業的執行長，到成為失去自由的美國聯邦監獄囚徒，如今成為基督國度裡的新生子民。前友達副董事長陳炫彬，因面板反壟斷官司敗訴，在美滯留服刑2,343天的第一手親身告白，原本充滿驚濤駭浪、十分凶險的歷程，竟是意外的恩典之旅。
陳炫彬表示，他的上半場人生一帆風順，以世俗的眼光看，該有的都有了，是在雲端上的人。然而因為這個訴訟案件，讓他回落到地面，失去了身體的自由和工作。對他和妻子金枝來說，這不僅是一趟生命的大轉向（detour）的旅程，更是他們親自經歷見證耶穌基督信仰、恩典和重生之旅。
在這段試煉期間，HB坦言，他的確是從忿怒不平、痛苦、無助、自信和驕傲的個性中，因為基督教的信仰，逐漸地將個性情緒，轉化成忍耐、節制、謙卑、恩慈，並且倘佯在基督耶穌的大愛之中。
陳炫彬在書中寫道：「以往奔波事業，對家人的關懷和愛習以為常，同事之間的交談也大部分是業務。身陷苦難，才知道那麼多同事關心我和愛我。壓根沒有想到一些素昧平生的人會如此大方地將他們的愛和關懷很直接，毫不掩飾地給我？是什麼力量呢？什麼動機呢？小時候我在電線桿上看到的字：「神愛世人」、「信耶穌得永生」，說明了一切！主耶穌基督的愛與力量是如此地奇妙！真是奇異的恩典！」
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