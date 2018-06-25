被動元件缺貨蔓延全領域 外資高喊一路旺到2019

2018-06-25 09:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ╱即時報導



被動元件這波缺貨與漲價潮蔓延至全領域！部分業者雖積極擴產，不過短期間仍無法扭轉供需失衡的緊張態勢。美系大型外資近期也開始破天荒的跟進追蹤被動元件產業，並高喊「供不應求的緊張態勢將一路延續到2019年」。

其中，電容次產業中最高端的固態電容市場，由於日系大廠Rubycon去年下半年宣布退出市場，加上挖礦、電競、AI、伺服器等需求爆發，市場訂單蜂擁轉向台廠，鈺邦（6449）、金山電、立隆、智寶等台廠成為最大受惠者。

根據工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）預估，2017年全球固態電容市場規模約為9億多美元，今年將正式突破10億美元大關，未來則將以每年增加1億美元左右的速度成長，2020年將可上看12億美元。

此外，法人指出，被動元件這波漲價潮，已蔓延至全領域，除了電阻、電感、電容報價全面上揚外，連上游原物料的鋁箔也開始短缺，短期間恐尚無降溫的可能；而業界人士也認為，除了漲價外，產品交期也明顯拉長。

如日電貿董事長及總經理都認為，電解電容跟固態電容缺貨到明年，特定產品交期已長達八個月；電解電容廠立隆電6月開始漲價；凱美董事長翁啟勝預估，電容上游材料鋁箔持續短缺，最快9月電容產品可能還有一波漲價潮。