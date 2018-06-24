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宏達電26日股東會 獲利聚焦

2018-06-24 01:35經濟日報 記者何佩儒劉芳妙蕭君暉／台北報導

宏達電股東會26日舉行，投資人關注VR產品對營運影響。圖為HTC Vive Pr...
宏達電股東會26日舉行，投資人關注VR產品對營運影響。圖為HTC Vive Pro。 歐新社
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股東會旺季本周進入尾聲，科技重量級股東會計有宏達電、玉晶光及樺漢登場，預料宏達電何時本業可以轉盈、虛擬實境（VR）產品前景，將是股東關注焦點；樺漢與帆宣的整合進度，以及3D感測鏡頭對玉晶光營運挹注、下半年蘋果訂單動向，都備受矚目。

26日將先由宏達電股東會打頭陣。宏達電首季雖因業外獲利轉虧為盈，但本業仍持續虧損，董事長暨執行長王雪紅在營業報告書中表示，宏達電將持續投資虛擬實境 、擴增實境（AR） 、人工智慧（AI） 、智慧聯網（Smart IoT） 和區塊鏈 （Blockchain）等。過去一年來HTC Vive 虛擬實境（VR）系列產品銷售持續成長；在手機部分，除了U12+已經發表，近期也將推出區塊鏈手機Exodus。

經濟日報提供
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近來投資人關注VR對宏達電營運影響，宏達電VR新產品Vive Pro已自第 2 季開始出貨；VR 一體機 Focus也陸續打入企業市場。在各科技大廠逐步投入VR領域，VR產業前景及宏達電後續策略，將是影響宏達電營運的重要關鍵，也是股東相當關注的議題。

玉晶光則在27日舉行股東會。玉晶光與股王大立光並列為iPhone鏡頭供應鏈，主要供應前置鏡頭，市場預期，除了多鏡頭趨勢外，3D感測鏡頭仍是今年智慧手機重要亮點，外傳下半年蘋果新推出三款iPhone可望全面導入3D感測鏡頭，為玉晶光下半年營運添新動能。

因應今年智慧手機搭載3D感測鏡頭趨勢，玉晶光在非蘋陣營大有斬獲，加上下半年蘋果新機助攻，市場看好，今年玉晶光營運可望不輸去年，全年每股純益仍有賺進逾一個股本的實力。

樺漢股東會在28日舉行，預期樺漢與帆宣的整合進度，對該公司業績的貢獻度，將是股東會焦點，另外近期鴻海旗下FII在大陸股市下挫，樺漢承接FII在工業互聯網方面的訂單，也股東關注意議題。

FII將成為鴻海集團航空母艦，樺漢將帶領旗下網通設備廠瑞祺電、ODM廠沅盛、德國工業電腦品牌Kontron、S&T、以及結盟夥伴帆宣等成為周邊的驅逐艦，共同搶灘中國製造2025上兆元商機。併購效益讓樺漢成為工業電腦龍頭，更讓樺漢連續三季營收交出百億元成績，法人估計，該公司第2季營收有望持續站穩百億元大關。

經濟日報提供
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股東會宏達電樺漢

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