郭董承諾 明年股利會更好

鴻海去年度盈餘每股配發現金股利2元，加計首度現金減資兩成，合計股東每股可領回4元現金，但仍低於前年現金股利4.5元。鴻海董事長郭台銘昨（22）日在股東會上承諾，明年股利一定比今年更好，盡力滿足股東期待。

鴻海股價從去年11月底失守百元大關之後一路向下，外資持股比重也從五成之上到近期跌破45%，小股東提議實施庫藏股護盤。對此，郭台銘表示，買庫藏股見仁見智，何況鴻海仍在擴張階段，要保留資金用於收購或投資更多AI、好的公司，不會實施庫藏股。鴻海昨天下跌0.4元、收82.3元。

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資深股民阿土伯昨天在股東會上表示，鴻海今年首度辦理現金減資，每股發還股東2元，但大家對減資不太了解，提議股利應該多加一點。

郭台銘回應，他也是股東，贊成多發一點現金。但根據相關規定，因為電子投票已經投過了，如果要更改，要重新召開股東會，勞師動眾。

郭台銘強調，「自己的心是站在股東這邊」。他承諾，明年股利分配一定比今年更好。

另外，阿土伯昨日在股東發言也提到，鴻海股價這樣、看郭董臉色都有些憂鬱，郭董則幽默起身反問，「有這樣嗎」？阿土伯則說應該是春風滿面又帶憂鬱，郭董則回說「經營不看股價，但也感覺到鴻海股價受委屈了」。

面對老股東提問，郭台銘幽默說，對一個東西有信心、其實不用每天去看、而是要每天量血壓，因為美中貿易戰讓市場信心脆弱，還不如多多運動、散步來得更健康，相信鴻海長期發展下，價值會讓大家理解。