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光寶科現金股利2.92元 美中貿易戰影響不大

2018-06-22 21:20經濟日報 記者張義宮╱即時報導

光寶科（2301）22日股東會由董事長宋恭源主持，通過配發現金股利2.92元。他表示，去年強化投資成長動能較高的市場區塊，於雲端運算LED元件、戶外/車用照明、汽車電子、AI智慧家居跟遊戲機市場均有斬獲。今後將持續加速提升整體競爭力，創造One LITE-ON優質成長。

光寶科總執行長陳廣中會後接受訪談時說，美中貿易戰目前產品中，僅出貨至美國的LED元件與光碟機產品會受影響，但影響並不大。出貨至美國的LED元件，不到所有LED事業營收占比的一成，至於光碟機產品的營收比重也不高，且有對策可因應，例如由泰國工廠出貨來避開。

光寶科去年9月成立子公司蘇州光建，且在12月紫光集團入主參與現增，蘇州紫光存儲投資5500萬美元，目前蘇州紫光持股55%、光寶科持股45%。陳廣中強調，與紫光集團合作是以中國雲端伺服器市場需求為主，藉由合資也可享有中國政策紅利。

光寶科配發現金股利的2.92元，其中0.41與2.51分別來自保留盈餘與資本公積的派發。以21日股價計，現金殖利率近7.7%，維持歷年來一貫高配息政策與高現金殖利率。

去年年光寶科全球合併總營收達2,145.64億元，但受可攜式機構事業群認列一次性商譽及設備資產減損，加上光電產品存貨調整，全年稅後純益26.29億元，每股純益1.13元。

光寶科持續以雲端運算、LED元件與照明、汽車電子、工業自動化及智慧醫療等五大物聯網 (IoT)應用領域，作為集團轉型發展的重點。其中雲端應用、LED與照明、AI智慧家居與消費電子等營收貢獻佔比已近四成，展現近年來積極育成新事業、優質轉型的亮麗成果。

亦緊鑼密鼓地開展全球佈局的籌建，如高雄營運中心、中國研發中心及多處廠區產能擴產，積極進入中東、印度以及東南亞市場；並透過與紫光集團的合資，跨入中國存儲市場。

同時加大投資自動化製程、數位化管理以及先進製造，預計今年持續由製造工程來優化製程，進一步提升智能製造的競爭力，鞏固領先市場的量產製造優勢。

光寶科雲端運算LED

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