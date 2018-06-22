鴻海去年營收成長未達標 郭董鞠躬致歉

鴻海董事長郭台銘今天在股東會上向小股東致歉去年營收成長未達10%。記者尹慧中／攝影 分享 facebook

鴻海（2317）股東會今（22）日登場，董事長郭台銘指出，去年營收雖然創新高，但沒達到成長一成的目標，對此，郭董開場就對股東深深一鞠躬致歉。

郭台銘表示，去年營收締造新的紀錄，本來預估成長目標是10%，但受到幣值升值影響，因此沒有達到，所以要跟股東致歉，沒有達到每年成長一成目標，雖然每年要成長3,000億元營收基數有點大，但去年只有達到成長8%，鴻海沒有任何理由，對股東很抱歉。

郭台銘認為，在去年獲利部份，鴻海因為有很多研發支出，所以有影響到，呼籲股東要看長不看短，鴻海還是會持續不停投資在研發上，但淨利上沒有達到前年水準，少了將近7%。

展望今年景氣，郭台銘表示，今年全球經濟是向上成長格局，包含美國稅改，歐洲及亞洲發達經濟體的增長，將穩定擴張。但是尚須留意通膨及升息速度的不確定性。此外，新興國家面臨通膨失業影響。

郭台銘認為，今年科技產業面臨生態結構變遷、是個挑戰，但今年最大風險還是中美貿易戰爭，未來要如何演變，鴻海高層主管都在做各種應變措施，今年不管在營收或利潤都有好幾種方案應對。

鴻海去年營收4兆7,067.36億元、年增7.98%，創歷年新高。毛利率6.44%，較前年減少0.94個百分點。營益率2.39%，較前年減少1.62個百分點，全年歸屬母公司業主淨利1,387.34億元、年減6.68%；每股稅後純益（EPS）8.01元，低於前年的 8.6元。