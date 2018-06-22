郭董鞠躬致歉：鴻海營收去年成長未達10％

相關新聞
阿土伯盼鴻海配息調高 郭董：心站在股東這2018-06-22 09:56
鴻海股東會 阿土伯：郭董春風滿面又帶憂鬱2018-06-22 09:54
AMOLED面板 恐供過於求2018-06-22 00:02
智邦雲端系統 強攻長照2018-06-22 00:02
貿易戰避險 佳世達備妥三錦囊2018-06-22 00:02
佳世達三引擎 轉熱營收2018-06-22 00:02
GIS產能滿載 Q3業績看俏2018-06-22 00:02
晶電轉運 照明需求回溫2018-06-22 00:02
達邁董座 吳聲昌有望連任2018-06-22 00:02
大聯大數位元年 拚績增8%2018-06-22 00:02
健鼎 今年營收衝新高2018-06-22 00:02
全球設據點 貿聯生產彈性大2018-06-22 00:02
乙盛 Q3獲利有看頭2018-06-22 00:02
美光報喜 DRAM廠按讚2018-06-22 00:02
貿聯 下半年營收爆發2018-06-22 00:02
鴻海集團回饋小股東 每人贈送6.6萬元購物金2018-06-21 16:30
AMD處理器放量 祥碩衝新天價2018-06-21 14:43
陳其宏：佳世達第四隻腳下半年形成2018-06-21 14:43
晶電Q2不如預期 Q3可望回溫2018-06-21 14:43
和碩童子賢看景氣：「沒悲觀的理由」2018-06-21 14:43
達邁董監改選 公司派順利主導2018-06-21 11:20
毅嘉股價帶量走升 早盤漲1.19%2018-06-21 10:44
日月光股東會 通過每股配發2.5元現金2018-06-21 10:12
法人：德微Q3業績有機會小增2018-06-21 09:43
威盛0.04元 業外加持2018-06-20 00:05
弘憶攻無線網通 業績燒2018-06-20 00:04
達方 5月賺贏首季2018-06-20 00:04
正崴旗下三合一 Q4出擊2018-06-20 00:04
鎧勝吞蘋單 營運逐季揚2018-06-20 00:04
熱門文章
鴻海集團回饋小股東 每人贈送6.6萬元購物金2018-06-21 16:30
中鋼股東會發現金股利0.88元 紀念品「皂到幸福」2018-06-21 10:57
中鋼配發股息0.88元 前5月獲利達106億2018-06-21 13:35
日月光財務長董宏思 為股價破底喊委屈2018-06-21 10:27
小股東要求擴大員工加薪幅度 中鋼：今年加薪3.5%2018-06-21 11:11
AMOLED面板 恐供過於求2018-06-22 00:02
鴻海去年營收成長未達10％ 郭台銘鞠躬致歉2018-06-22 09:26
長榮海股利創下2011年來最好的一年 看好Q3旺季效應2018-06-21 11:33
GIS產能滿載 Q3業績看俏2018-06-22 00:02
台股土洋對做…外資連五賣 公股連七買2018-06-22 01:05
紡織族群 下半年出頭天2018-06-22 00:01
AMD處理器放量 祥碩衝新天價2018-06-21 14:43
統一股價77元創28年來新高價2018-06-21 14:48
暑假概念股 熱力十足2018-06-22 00:01
台勝科7月11日除息 每股配2.08元現金2018-06-21 19:34
日月光股東會 通過每股配發2.5元現金2018-06-21 10:12
陳其宏：佳世達第四隻腳下半年形成2018-06-21 14:43
達邁董監改選 公司派順利主導2018-06-21 11:20
統一超盤中股價飆上新天價338.5元 登百貨股王2018-06-21 12:32
晶電Q2不如預期 Q3可望回溫2018-06-21 14:43
貿聯 下半年營收爆發2018-06-22 00:02
優質經理人65歲退休 中鋼小股東要求打破限制2018-06-21 10:47
美光報喜 DRAM廠按讚2018-06-22 00:02
宏捷科自結盈餘 上月EPS 0.32元2018-06-22 00:02
央行宣布利率連8凍 投顧憂台股資金面2018-06-21 19:35
乙盛 Q3獲利有看頭2018-06-22 00:02
伍豐看好今年業績雙位數成長2018-06-21 14:43
無人智能自販機門市開張 統一超登百貨股王2018-06-21 14:43
日月光股價低迷 吳田玉喊委屈2018-06-22 01:37
晶電轉運 照明需求回溫2018-06-22 00:02
力麒 將轉型投資控股2018-06-22 00:02
上銀、台達電 四檔放閃2018-06-22 00:01
智邦雲端系統 強攻長照2018-06-22 00:02
和碩童子賢看景氣：「沒悲觀的理由」2018-06-21 14:43
中鋼前五月獲利超標 全年營收挑戰八年新高2018-06-21 10:54
統一超擠下寶雅 登百貨股王2018-06-22 02:01
佳世達三引擎 轉熱營收2018-06-22 00:02
南山人壽股東會 通過配發1.02元股票股利2018-06-21 13:16
除息蒸發274點 台指期回守10700點2018-06-21 14:43
奇力新股份轉換加持 美桀跳空鎖漲停2018-06-21 10:26
留言