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鴻海去年營收成長未達10% 郭台銘向股東鞠躬致歉

郭董鞠躬致歉：鴻海營收去年成長未達10％

2018-06-22 09:22經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘今（22）日在股東會上向小股東致歉，由於去年營收成長未達10%，並深深一鞠躬。

郭台銘也指出，去年營收成長幅度雖未達標但仍成長達8%。

鴻海董事長郭台銘今天在股東會上向小股東致歉去年營收成長未達10%。記者尹慧中／攝...
鴻海董事長郭台銘今天在股東會上向小股東致歉去年營收成長未達10%。記者尹慧中／攝影
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