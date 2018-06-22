郭董鞠躬致歉：鴻海營收去年成長未達10％

2018-06-22 09:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今（22）日在股東會上向小股東致歉，由於去年營收成長未達10%，並深深一鞠躬。