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日月光股東會 通過每股配發2.5元現金

2018-06-21 10:12聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

日月光投資控股（3711）股東臨時會21日通過每股配發2.5元現金，合計將發出107億餘元。日月光投控股價早盤持穩開出，股價在72.4元左右的平盤附近遊走。

日月光股東臨時會

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