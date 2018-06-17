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碟片廠搭上雲端 擁轉機題材

2018-06-17 01:36經濟日報 記者蕭君暉／台北報導

光碟片廠錸德、中環連年虧損，近期受惠雲端儲存有望採用檔案型光碟題材，營運增添想像空間，股價出現波段漲勢，但檔案型光碟何時能帶動光碟片廠轉虧為盈，仍需長期觀察。

光碟片產業近況 圖／經濟日報提供
光碟片產業近況 圖／經濟日報提供
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錸德表示，目前全球大型（雲端）資料中心，有長達數十年的安全儲存需求，使用的儲存媒體主要是硬碟與磁帶（LTO）。不過，新開發出的檔案光碟，具備超大容量、高速存取、防駭客、易保存與長壽命，可降低大型資料中心備存歸檔成本，應為許多需要長期資料儲存的企業和政府機構所採用。

錸德表示，檔案光碟將是大型（雲端）資料中心長達數十年的安全儲存需求最佳解決方案，將會是取代LTO，成為資料歸檔的最佳儲存媒體，並以超乎市場預期的速度成長。

錸德成為Panasonic唯一海外代工廠，預計7月量產300GB檔案光碟；亦是檔案光碟兩大規格制訂者以外，全球第一家擁有量產線與技術的專業光碟製造廠。檔案光碟是由Panasonic與Sony共同聯合制訂開發，專為大型雲端資料庫運用的全新世代光碟。

中環董事長翁明顯也表示，數據依使用頻率分為熱數據、溫數據及冷數據，其中冷數據的資料量，預估將從30%比重逐年攀升，目前冷數據採用硬碟或磁帶作為資料儲存方式，需要消耗大量電力，如何減少耗能成為重要課題。

他說，檔案光碟具有低耗能、長壽命、高安全性及低儲存成本特性，包括雲端中心、醫療中心、圖書館及銀行等，有機會採用。

翁明顯指出，檔案光碟目前約占中環營收5%至10%，產能利用率約30%，預估三年後檔案光碟營收占比有機會增加到20%到30%。

主要是目前檔案光碟還在制定規格中，加上必需考量成本、碟機及量產等因素，預期還需要兩到三年的時間發展。

雲端錸德
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