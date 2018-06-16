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矽力擠下精華 躍第六高價股

2018-06-16 01:05經濟日報 記者趙于萱／台北報導

台股昨（15）日因富時指數調整成分股，爆大量上漲強守「萬一」11,000點大關，其中，強勢股流暢換手為多頭注入強心針，包括IC設計族群近來走強，股王信驊蓄勢挑戰千元，矽力-KY昨也開高走高，比下生技股王精華，躍居第六大高價股。

信驊昨以950元作收、下跌10元，仍穩守5日線935元。信驊本波起漲自5月中旬，以波段高點988元計算，波段漲幅逾二成，凌駕大盤，引領高價IC設計股表現強勢。

矽力-KY在差不多時點發動，波段也大漲17%，昨盤中最高創下723元，是掛牌來新高。

同期生技股王精華由漲轉跌，過去一周更重挫14%，因此失守第六大高價股。法人解讀，除精華近來受外資發布保守報告，瑞士信貸、大和資本、摩根士丹利等紛紛調整目標價，台股即將迎接電子業旺季，盤面主流重回電子，也削減買盤進出非電子股意願。

據統計，台股自6月1日以來，連11個交易日電子股成交比重都達到七成，不僅扭轉先前非電子股強勁趨勢，也比去年同期電子股成交比重還不及七成來得高，再對比櫃買指數去年6月走勢平緩，目前仍維持10日線附近震盪、相對大盤強勢，代表買盤已擴大到更多中小型與高價電子股，包含IC設計、矽晶圓、被動元件及光學鏡頭等族群，使行情因廣泛輪動屹立萬點。

法人認為，隨電子股正式步入旺季，類股仍將扮演重心，其中，信驊今年以來，受到麥格理、摩根士丹利、滙豐等大型外資喊上千元，「四位數」價碼可期，屆時也會與大立光、國巨形成「電子三千金」，足見類股氣勢強。

三大外資一致看好，信驊不斷創新的技術，將搭上雲端爆發商機，啟動黃金成長期。

至於矽力-KY，滙豐證券喊到795元，麥格理給出780元，距離最新收盤價713元，還有一成左右的發揮空間。

經濟日報提供
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