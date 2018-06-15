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林百里：中美貿易戰對廣達影響不大

2018-06-15 21:58經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

針對美國將對中國大陸產品課徵懲罰性關稅，廣達董事長林百里今日表示，這是兩個大國的事情，他也影響不了，不過，資訊科技（IT）是每個國家的重要產品，到目前為止，個人電腦（PC）與伺服器都沒有在這一波關稅名單上，不用擔心太多。

林百里也強調，針對人工智慧(AI)革命，政府應該把AI建立為國家戰略來全面推動，因為AI的影響，不僅是產業面，對公部門的影響也是全面性的，教育部、衛福部與農委會等，所有政府部會都將受到衝擊。

他說，全世界各國都在往AI方向移動，而且AI具有本土性，例如很多特殊疾病是台灣人才有的，本土農業也是如此，台灣要發展AI，可以先從服務業著手，若是政府不培養，就會把AI服務與應用，都送給外國人手裡。

他舉例說，醫療導入AI，將使得預防醫學大為提升，可以讓醫生變超級醫生，因為AI可以分析病人過去的資料，來預測病人未來是否是屬於某一疾病的高危險群，使得病人可以事先預防。

AI導入醫療，也會提高精準度，讓醫生做精準醫療，因為現在的影像非常清楚，AI可以做非常精密的檢查，這讓醫療品質大大提升。

針對電力供應吃緊，林百里說，AI運算非常耗電，伺服器在運轉時好燙，千萬不要停電，這樣會很麻煩，因為AI的應用，會帶動電力需求的增加，隨著AI時代來臨，AI又不能不用，因此，不能缺電。

廣達董事長林百里(右)與廣達副董暨總經理梁次震。記者蕭君暉/攝影
廣達董事長林百里(右)與廣達副董暨總經理梁次震。記者蕭君暉/攝影
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林百里關稅
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