林百里：AI已經鋪天蓋地而來 將影響每一個人

2018-06-15 21:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



廣達董事長林百里今日表示，人工智慧（AI）的應用已經是鋪天蓋地而來，將是未來30年最重要的革命，廣達以一個硬體提供者，碰到這麼好的時機，他非常興奮。他強調，廣達集團全面總動員做AI，而且「輸人不輸陣」，廣達在AI硬件的發展上「一定要贏」。

廣達今天舉行股東會，林百里會後再度針對AI議題，發表了近一個小時的看法，詳細說明AI的前世今生，他對AI時代的來臨，感到非常興奮。對於同業放話要在今年超越廣達，成為筆電一哥，林百里說，現在還去談一次世界大戰幹嘛? 「那已經是歷史了嘛」，戰國時代的事情不要再談。

他強調，現在是AI時代，廣達所有事業部門都要搞AI，包括筆電也是，但得要了解AI應用才能去發展相關的雲端裝置，「現在戰場不同了，用槍砲的時代已經過去了」，AI的應用已是鋪天蓋地，全世界聰明的人都去搞AI。

他指出，他唸書時是數位革命，工作時則進入個人電腦（PC）革命，後來是互聯網革命，現在則進入AI革命。他說，廣達的AI伺服器客戶，如臉書、微軟、亞馬遜與Google等，都在大量使用AI伺服器，但是台灣卻很少使用，讓他對台灣的未來發展很憂心。

因此，他說，廣達攜手科技部、台灣大與華碩合組AI國家隊，主導「國家AI雲端平台」建置案，建造一個2,000顆GPU的AI雲，透過此舉推動台灣的AI運算產業的發展，協助台灣在全球AI商機取得領先地位。

他說，AI現在才為人注意，但其實廣達早在兩年前就已經開始發展，進軍AI伺服器。廣達做為硬件提供者，必須要圍繞著AI開發新產品，除了伺服器之外，還有很多終端周邊設備可以導入AI，提供更即時更高密度的運算服務。現在有太多客戶都要求AI，廣達在雲端AI是全球第一，但不能告訴外界，是如何維持第一的地位。

甚至在醫療產業上，也可以導入很多AI應用。林百里透露，因為要研究AI在醫療上的可行性，他最近常常親自跑醫院去研究觀察，「因為要我親自去，醫院高層才會出來」，他笑著表示。