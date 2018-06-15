宣德4、5月合計淨損約1,600萬元 每股淨損0.1元

2018-06-15 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



連接器廠宣德（5457）挾著大陸立訊集團投資的富爸爸題材，股價狂飆，應主管機關要求，今天主動公布5月小賺600萬元，換算每股純益0.04元。

不過宣德4、5月合計稅後淨損約1,600萬元，換算每股淨損0.1元；對照第1季稅後純益4,900萬元、每股賺0.29元，「由盈轉虧」。

宣德過去不到一個月股價從46.2元低點，最高漲到65.6元，波段漲幅超過四成。今天盤中股價一度逼進新高，終場漲幅收斂，上漲2元、收在62元。