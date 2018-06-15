富時指數調整生效 台股爆量近1900億元收高73點

2018-06-15 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股收盤指數為11,087.47點，上漲73.49點，成交量為1,899.77億元。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

台股昨（14）日歷經159點挫低後，明（16）日開始又有三天修市，再加上市場投資人觀望美中貿易角力的發展，台股指數開盤走低，盤中曾跌破11,000點關卡，不過，多頭力守11000關卡，富時指數調整台股成分股在尾盤生效，最後一盤爆出422.82億元巨量，指數也被率間往上拉抬近40點，台股收盤指數為11,087.47點，上漲73.49點，成交量為1,899.77億元。

投資人今日觀望美國是否列出課徵中國500億美元商品關稅清單，陸股盤中走勢也呈現弱勢，上證綜合指數盤中跌幅超過1%，早盤的賣壓相對較重，9點30分左右跌至10,981點，但多頭強拉指數回到平盤之上進行整理，以保衛11,000點關卡。

台積電ADR今（15）日清晨收盤下跌1.15%，今日盤中多在平盤下遊走，鴻海（2317）及大立光（3008）也在平盤附近徘迴，勉強撐住盤勢。盤中由智寶（2375）、台耀（6274）、凱美（5317）、立敦（6175）以量增價揚攻上漲停板成為亮點，光罩（2338）及欣興（3037）開盤即往漲停板價挑戰，雖未鎖住卻也在高檔震盪；被動元件的國巨（2327）及奇力新（2456）盤中走勢分歧，國巨往平盤之上力挺，奇力新多數時間在平盤上下起伏，華新科（2492）及大毅（2478）盤中也挑戰上檔反壓。