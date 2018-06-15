股東想認購宏碁小金雞 陳俊聖：開枝散葉創造更大價值

2018-06-15 13:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



宏碁（2353）努力孵金雞，今年到目前為止已有專攻VR的子公司宏星技術登錄興櫃，提供資安服務的安碁資訊本周也完成公開發行。今天宏碁股東會上，有小股東提議希望也能參與認購小金雞上市。對此，宏碁董事長陳俊聖表示，重點是隨著子公司開枝散葉，可以為宏碁股東創造更大的新價值。

今天宏碁股東會上，多名小股東發言希望能參與認購小金雞上市。對此陳俊聖解釋，宏碁也很希望讓小股東盡量能參加，但宏碁的規模大，目前總共有30多萬股東，相較之下，很多子公司規模還很小，量體不同，能處理的能量不夠。

宏碁今天股東會通過，未來配合子公司上市的釋股作業，會按宏碁股東名薄的持股比例計算，如果換算能認購1張以上的股東，將可按規定申購；但如果只能認到零股，則放棄參與子公司的現金增資計畫。