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股東想認購宏碁小金雞 陳俊聖：開枝散葉創造更大價值

2018-06-15 13:25經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

宏碁（2353）努力孵金雞，今年到目前為止已有專攻VR的子公司宏星技術登錄興櫃，提供資安服務的安碁資訊本周也完成公開發行。今天宏碁股東會上，有小股東提議希望也能參與認購小金雞上市。對此，宏碁董事長陳俊聖表示，重點是隨著子公司開枝散葉，可以為宏碁股東創造更大的新價值。

今天宏碁股東會上，多名小股東發言希望能參與認購小金雞上市。對此陳俊聖解釋，宏碁也很希望讓小股東盡量能參加，但宏碁的規模大，目前總共有30多萬股東，相較之下，很多子公司規模還很小，量體不同，能處理的能量不夠。

宏碁今天股東會通過，未來配合子公司上市的釋股作業，會按宏碁股東名薄的持股比例計算，如果換算能認購1張以上的股東，將可按規定申購；但如果只能認到零股，則放棄參與子公司的現金增資計畫。

陳俊聖說，未來3-5年，希望宏碁不再只是一家公司、而是一支艦隊。宏碁本身仍會繼續以PC為本業，不會成為一家純控股公司；至於許多子公司接力上市，則是希望藉此做為宏碁轉型的初期 milestone check（檢視），幫助這些新事業可以獲得更大的發展空間，隨著子公司開枝散葉，也可以為宏碁整體創造更大的新價值。

去年股東會升任宏碁董事長的陳俊聖，今天首度以主席身份主持宏碁股東會。（記者曾仁凱...
去年股東會升任宏碁董事長的陳俊聖，今天首度以主席身份主持宏碁股東會。（記者曾仁凱／攝影）
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宏碁股東會認購

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