宏碁智慧佛珠超夯 陳俊聖：小兵立大功

2018-06-15 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



宏碁今年推出了智慧佛珠（Leap Beads），不僅驚艷市場，還賣到缺貨，幾乎是一上架就一掃而空；董事長陳俊聖今天表示，智慧佛珠是小兵力大功，這是手機團隊做健康手環時往下發展的產品，目前供不應求，現在開始也會做台灣以外的市場，甚至有其他宗教開始跟宏碁接觸，希望智慧佛珠產品也能進入其他宗教。

宏碁去年為大甲媽祖遶境活動打造出祈福筆電之後，發現隨身法具佛珠普及，花了半年時間訪查，並思索結合智慧裝置的可能性，因而打造出智慧佛珠。

宏碁智慧佛珠內含1顆2公分的電子主珠搭配13顆1.5公分的子珠，採用崖柏木製作，其中一顆內建晶片與聯網傳輸模組，可透過藍牙與其他裝置配對；智慧佛珠也等同是一款「智慧手環」，可偵測用戶睡眠紀錄、行走的里程數、消耗的卡路里與健走步數，支援iOS跟Android系統，充電2小時可待機4日。

宏碁指出，智慧佛珠產品結合人文與科技創新，經文念誦記錄功能將功德數據化，並透過生活修行App雲端迴向給親朋好友，提供社群平台與群組互動，它同時也兼具健康追蹤、熱量分析、睡眠監測、來電提示功能，為消費者帶來創新使用體驗。

智慧佛珠不僅在宗教界打響名聲，6月初更前進2018秋冬上海高級訂製周伸展台。

宏碁智慧佛珠攜手台灣新銳服裝設計師張暘，登上張暘於6月3日晚間在上海著名的高級訂製體驗中心「外灘22號」發表最新高級訂製服，其中展出多款高級訂製服裝皆搭配宏碁智慧佛珠共同亮相，以精品配件之姿登上時尚伸展台。

宏碁資訊產品創新周邊產品事業總處長鍾逸鈞表示，一件高級訂製服的製作過程往往需投入上百個鐘頭，而宏碁智慧佛珠的研發設計，無論功能與外型甚至包裝，皆以使用者為中心，和高級訂製服是絕佳配搭。宏碁希望將佛珠在現代人生活中的各種使用情境帶入消費者眼前，讓使用者看見除了純宗教範疇外，佛珠的用途可以非常廣泛。