看好5G、AI應用 聯發科蔡明介：五年投資2000億要上修

2018-06-15 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ╱即時報導



亞洲手機晶片龍頭聯發科 (2454) 董事長蔡明介今日於股東會後受訪時表示，將會持續投入第五代行動通訊（5G）與人工智慧(AI)等先進技術研發，原規劃的新台幣2000億元經費不夠，將會再增加。

蔡明介曾於兩年前股東會後的記者會中宣布，未來五年，聯發科將斥資2000億元，投入包括5G、AI、物聯網、工業4.0、虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）等先進技術研發。

兩年過後，蔡明介發現，AI技術一日千里，進展速度甚至超越摩爾定律，目前看來原訂的2000億元不夠用，他今日於股東會後表示，投資金額會再增加。