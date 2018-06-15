蔡明介：聯發科5G研發進度優於當年4G

2018-06-15 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



面對5G及AI時代來臨，董事長蔡明介指出，目前聯發科在5G研發進展速度比當年4G更快、更好，過去編列7年2000億元研發費用，因應5G及AI需要似乎不夠用，未來每年研發費用將增加300億元以上，且逐年會增加，預期5G效益要真正發酵2020年2021年。

蔡明介表示，聯發科手機晶片在2017年產品因前一年產品規劃問題，經過第一階段兩年調整後，預期在明年底可以看到成效，而這剛好搭上5G推出，而5G正式商轉可能要到2019年下半年，而聯發科目前5G準備中比當年4G準備更好，用我們原來基礎發展AI，目前也將AI融入到我們的晶片，AI每半個月進步速度比摩爾定律快三至四倍。他預期5G要能真正要出現效益待2020年2021年。

蔡力行指出，去年第4季智慧型手機狀況不好，今年第1季中國市場也不好，到3月才開始回春，我們預期第2季景氣回春，下半年中國主要OEM客戶全年還會保持成長，像是：華為、小米、OPPO、VIVO等除了中國以外，印度市場也成長不少，今年全球成長有限，個位數成長，而聯發科客戶成長率將高於全球手機成長率，聯發科在中高階產品競爭力大幅度增強，目前4G Modem已達Cat.16速度水準。

蔡明介則指出，兩年前股東會，有提到幾個重要項目5G與AI，現在趨勢已開始成形，兩年前就將大方向確立，7年研發費用2000億元，不過由於5G、AI等應用興起，目前看起來2000億元金額不太夠，金額可能會增加，未來每年投入研發費用將在300億元以上。