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年輕股東買宏碁賺到 陳俊聖開心感謝支持

2018-06-15 12:02經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

宏碁（2353）今天舉行一年一度股東常會，這也是董事長陳俊聖上任董座職務後，首度主持股東會；股東會後，也有幾位股東希望與陳俊聖合照，其中一位年輕股東表示，宏碁是他第一張買的股票，另外一位年輕股東則說自己是跟著老闆一起買，沒想到買了之後，股價一直往上走，陳俊聖開心地感謝股東支持。

宏碁2013年進入企業第三次改造，當時，投資市場不看好宏碁，使得宏碁股價一路下墜，2015年8月宏碁股價一度跌到低於票面價、僅剩9.31元，與2000年3月股價高峰241元有著天壤之別；投資人年年在股東會上詢問宏碁何時可以有所起色，直到今年股東會，宏碁才算是鬆了一口氣，讓股民看到宏碁邁向穩定成長。

陳俊聖在股東會中宣布，宏碁電競NB連續三周在美國市場拿下市占第1名表現，宏碁在德國電競NB市場也已拿下冠軍寶座；單就電競NB市場來說，宏碁在哈薩克市場做得最好，當地市占率拿下5成，泰國也有4成以上市占表現。

宏碁這幾年搭上電競風潮，積極搶進電競市場，陳俊聖表示，宏碁電競系列產品包含NB、桌機、螢幕等產品加起來的出貨量、銷售金額都是雙倍成長；宏碁也積極專注技術差異化，防電磁波、散熱技術都做得好，讓Orion系列產品廣獲市場關注，2,000美元以上的高階顯示器更是一路賣到缺貨，在在突顯宏碁的品牌力。

宏碁近年發展許多新事業，外界也好奇，未來宏碁是否會將重心放在小金雞事業，陳俊聖表示，宏碁仍然會以本業為主，營收也會維持在2,000多億元以上，不會成為控股公司，也不會空洞化，但宏碁在顧好本業之餘，也會希望非PC事業能有自己的發展空間。

展望今年，陳俊聖表示，今年不是平順的，但也不會是驚滔駭浪，會有很多機會，他覺得非常興奮，他也感謝管理團隊能夠齊心合力，讓公司維持正向發展，希望未來持續創造股東價值、給員工好的工作環境，盡到良善社會責任。

宏碁股東會陳俊聖

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