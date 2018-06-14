緯創：看好大陸電動車市場成長潛力

2018-06-14 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯創董事長林憲銘今日在股東會中表示，看好該公司在電動車控制線路模組的成長性，尤其大陸電動車零件將標準化，緯創可以出貨更多產品，而且大陸電動車市場2017年才70多萬輛，但整體車市高達1,000多萬輛，成長潛力很大。

緯創打入大陸電動車-蔚來汽車的供應鏈。林憲銘表示，目前集團與大陸一家電動車廠進行合作，交貨電動車用電控線路模組，看好電動車的發展性。

林憲銘說，大陸政府有排碳管制，未來每個車廠每年必須符合政府規定的碳排放標準，若無達標就要生產一定比例的電動車，才能合乎標準，這使得現在大陸的燃油車廠，都有一定比例的電動車。未來五到七年電動車占整體汽車比重，將先從5%至10%，再升至20%。

他說，大陸電動車供應鏈將自然形成，很多關鍵零件都將走向標準化，比方電池的大小、線路、接頭，標準化後，緯創在供應鏈上有一席之地，產品銷售的對象會更多，不會像現在只有一家。

緯創總經理黃柏漙說，該公司積極在雲端及醫療領域布局，並看見成果。未來服務性產業越來越多，緯創積極培養軟體團隊，三年前緯創在南部成立軟體研究室，已有數百人規模，是未來走向軟體服務的重要投資。雲端、醫療與IoT都要軟體支援。