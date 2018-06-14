親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

王炳忠、侯漢廷互鬥爭寵 他爆：中共最欣賞侯漢廷

郭台銘：陸可做出自己晶片和作業系統

緯創印度設新廠 可能迎接iPhone新單

2018-06-14 20:45經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯創董事長林憲銘今日在股東會表示，期望2018下半年營收與毛利率要優於去年，該公司今天通過2.6億股的現增發行全球存託憑證（GDR）案，並宣告這幾個月會在印度建立新廠，迎接成長的新契機，外界預期，緯創的籌資與新廠，可能是為了迎接iPhone新訂單。

以緯創今天收盤價23.40元計算，若籌資2.6億股，約為60.84億元。林憲銘說，2017年就看到該公司營收將成長的契機，因此，要找尋最佳時機來籌資，預期發行時間可能落在2018第3季至第4季初。

緯創總經理黃柏漙表示，看好印度高成長的市場，這幾個月將在印度再建一個新廠。外界認為，緯創在印度的第三個新廠，可能是生產iPhone新產品，不過，緯創對此不予回應。

目前緯創在印度有兩個廠房，一個主要與當地及大陸手機品牌合作，另一個位於班加羅爾的廠房，主要生產蘋果iPhone SE，而黃柏漙口中即將建立的第三座廠房，預料也將座落在班加羅爾，可能生產iPhone 6S，或今年可能推出的iPhone SE2。

根據新浪科技報導，中國大陸蘋果商店（Apple Store）的員工指稱，已收到緊急指令，預計將在店面內全面鋪新貨，並將店面重新改裝，以配合6月15日的新品上市。

據傳這款新品就是萬眾期待的iPhone SE2。目前可以確認的是，廣告商德高集團的iPhone SE2宣傳圖提前曝光，讓各界更加確信iPhoneSE2 將會在6月15至18日之間在大陸開賣。

據悉，iPhone SE2將推出兩個不同版本，其一為搭載A10處理器，另一個則是搭載A11處理器。兩個版本之間最大區別為3D結構光的人臉辨識（Face ID），A11處理器版本將可支援人臉辨識功能。

iPhone SE2的價格也提前曝光，定價上相當實惠，幾乎等同iPhoneX的一半。容量上則分別為64GB和128GB兩種版本，售價約為新台幣1.78萬元與2.15萬元。

黃柏漙認為，緯創在印度市場的策略，就是協助當地品牌，藉此讓產品跟服務在印度開發出來，同時，緯創還有製造管理跟軟體技術，之後還會安排醫療、雲端服務等新事業也要進入當地市場，考慮未來的成長性，緯創這幾個月會在印度建立新的廠房。

緯創董事長林憲銘。記者蕭君暉/攝影
緯創董事長林憲銘。記者蕭君暉/攝影
分享

iPhone緯創印度

相關新聞

IC設計首家 信驊挑戰千元關

2018-06-14 14:28

卓越股東會通過配發股利7元 創歷年新高

2018-06-14 12:34

鄭明智：台郡一路旺到年底 將在5G時代勝出

2018-06-14 12:33

神腦股東會通過配息3.25元

2018-06-14 10:56

徐旭東：徐國安給我很多批評 要我改革快一點

2018-06-14 10:56

燿華跳空開高 早盤股價大漲逾6%

2018-06-14 10:32

宏達電逆勢抗跌 早盤股價漲1%

2018-06-14 10:23

徐旭東之子徐國安 首次現身遠傳股東會

2018-06-14 09:45

佳凌5月0.1元 賺贏首季

2018-06-14 00:04

世芯4月0.68元 接單旺

2018-06-14 00:04

小米推平價機 聯發科樂

2018-06-14 00:04

華碩高階手機 預購告捷

2018-06-14 00:04

凌華辦私募 找策略夥伴

2018-06-14 00:04

宏碁金雞 安碁將登興櫃

2018-06-14 00:04

智邦雙引擎 催動獲利

2018-06-14 00:04

神準打品牌 合勤控深耕5G

2018-06-14 00:04

國巨目標價 法人上調

2018-06-14 00:04

達運OLED材料 Q3投產

2018-06-14 00:04

宏碁第2隻小金雞安碁資訊 申報IPO昨生效

2018-06-13 14:52

和碩5月營收 減12%

2018-06-12 00:02

華邦電擴產現增 迎接黃金十年

2018-06-12 00:01

華邦電看旺下半年

2018-06-12 00:01
看更多

熱門文章

外資狂買台灣50 大盤催油門

2018-06-14 01:16

IPO僅四天 M17傳在美下市

2018-06-14 01:10

M17走一趟紐交所 花了1億元

2018-06-14 01:10

徐旭東之子徐國安 首次現身遠傳股東會

2018-06-14 09:45

國巨目標價 法人上調

2018-06-14 00:04

疏忽超賣持股 長虹公告解任董事長二兒子董事職務

2018-06-14 10:06

美股升息台股垂淚 終場跌159點收11,013

2018-06-14 13:43

蘋概三王夠利 法人回補

2018-06-14 01:16

信昌電訂單 看到年底

2018-06-14 00:04

外資大舉進駐台灣50…與台灣景氣連動 最大誘因

2018-06-14 01:16

佳凌5月0.1元 賺贏首季

2018-06-14 00:04

小米推平價機 聯發科樂

2018-06-14 00:04

美升息1碼 法人：多空變幻台股宜謹慎

2018-06-14 08:57

三大法人 賣超台股166.27億元

2018-06-14 17:00

全民權證／南亞科華邦電 二檔俏

2018-06-14 00:04

華碩高階手機 預購告捷

2018-06-14 00:04

智邦雙引擎 催動獲利

2018-06-14 00:04

鄭明智：台郡一路旺到年底 將在5G時代勝出

2018-06-14 12:33

達運OLED材料 Q3投產

2018-06-14 00:04

世芯4月0.68元 接單旺

2018-06-14 00:04

美升息台股跌 法人：中長多格局不變

2018-06-14 14:40

NB帶動 電子紙族群燒

2018-06-14 00:04

王品傳高階人事地震 除息出師不利陷百元保衛戰

2018-06-14 12:46

美升息亞股走跌 台股帶量重挫百點

2018-06-14 11:23

燿華跳空開高 早盤股價大漲逾6%

2018-06-14 10:32

台股賣壓湧現 重挫159點破月線

2018-06-14 14:24

台塑化配股利6.3元創十年高 順利改選董事

2018-06-14 17:20

神準打品牌 合勤控深耕5G

2018-06-14 00:04

潤泰雙雄八成獲利非本業 小股東：應併為「潤泰全新」

2018-06-14 13:00

儲祥生：消息變數多、資金過度集中類股 台股承壓

2018-06-14 12:29

宏碁金雞 安碁將登興櫃

2018-06-14 00:04

撼訊轉型 攻高毛利產品

2018-06-14 00:04

元太攻多元化應用 告捷

2018-06-14 00:04

嚴凱泰腳傷 告假缺席裕隆股東會

2018-06-14 10:40

王道銀股東會通過提高資本額 發特別股

2018-06-14 11:11

大亞華新 選三個月

2018-06-14 00:04

美國升息偏鷹派 台股開跌30.17點

2018-06-14 09:17

離岸風電股躍為指標 新光鋼獲買盤拉抬

2018-06-14 09:42

全民權證／GIS犀利 挑價外15%內

2018-06-14 00:04

卜蜂：下半年景氣逐季揚

2018-06-14 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top