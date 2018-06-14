緯創印度設新廠 可能迎接iPhone新單

2018-06-14 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯創董事長林憲銘今日在股東會表示，期望2018下半年營收與毛利率要優於去年，該公司今天通過2.6億股的現增發行全球存託憑證（GDR）案，並宣告這幾個月會在印度建立新廠，迎接成長的新契機，外界預期，緯創的籌資與新廠，可能是為了迎接iPhone新訂單。

以緯創今天收盤價23.40元計算，若籌資2.6億股，約為60.84億元。林憲銘說，2017年就看到該公司營收將成長的契機，因此，要找尋最佳時機來籌資，預期發行時間可能落在2018第3季至第4季初。

緯創總經理黃柏漙表示，看好印度高成長的市場，這幾個月將在印度再建一個新廠。外界認為，緯創在印度的第三個新廠，可能是生產iPhone新產品，不過，緯創對此不予回應。

目前緯創在印度有兩個廠房，一個主要與當地及大陸手機品牌合作，另一個位於班加羅爾的廠房，主要生產蘋果iPhone SE，而黃柏漙口中即將建立的第三座廠房，預料也將座落在班加羅爾，可能生產iPhone 6S，或今年可能推出的iPhone SE2。

根據新浪科技報導，中國大陸蘋果商店（Apple Store）的員工指稱，已收到緊急指令，預計將在店面內全面鋪新貨，並將店面重新改裝，以配合6月15日的新品上市。

據傳這款新品就是萬眾期待的iPhone SE2。目前可以確認的是，廣告商德高集團的iPhone SE2宣傳圖提前曝光，讓各界更加確信iPhoneSE2 將會在6月15至18日之間在大陸開賣。

據悉，iPhone SE2將推出兩個不同版本，其一為搭載A10處理器，另一個則是搭載A11處理器。兩個版本之間最大區別為3D結構光的人臉辨識（Face ID），A11處理器版本將可支援人臉辨識功能。

iPhone SE2的價格也提前曝光，定價上相當實惠，幾乎等同iPhoneX的一半。容量上則分別為64GB和128GB兩種版本，售價約為新台幣1.78萬元與2.15萬元。