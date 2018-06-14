燿華跳空開高 早盤股價大漲逾6%

2018-06-14 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



燿華（2367）今（14）日跳空開高，盤中大漲逾6%。儘管目前是消費性產品新舊交替期，但在車用需求平穩帶動下，該公司預期本季營運將優於首季，下半年旺季效應帶動下，業績將比上半年好。

燿華目前看6月營運與5月相當，變數為季底盤點。

在南通廠方面，燿華也將加速建設，預計該區域220畝用地分期使用，初期先使用110畝、在2019年上半年完成土建，2019年下半年完工，目標2020年首季開出產能。

燿華軟硬結合板今年持續成長，看好高階製程持續投入下，整體需求穩健，不會供過於求。