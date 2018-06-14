宏達電逆勢抗跌 早盤股價漲1%

2018-06-14 10:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



宏達電（2498）今（14）日逆勢抗跌，早盤漲幅達1%、成交量逾1,800張，日K浮現一根短紅K棒，形成日K連二紅，順利站穩5日線、10日線、月線。

宏達電投入虛擬實境（VR）市場，除了打造硬體設備之外，也重視VR內容應用發展，除了研發醫療、教育、商用內容之外，也積極耕耘VR遊戲市場，本周推出首款扭蛋VR體動能遊戲「戽斗袋鼠」。

宏達電虛擬實境內容中心繼去年自製華人首部VR電影「家在蘭若寺」後，今年更首度從影視音泛娛樂內容，跨足互動遊戲產業，另外，也將鎖定電影、大型秀展、劇院系統等內容發展方向。