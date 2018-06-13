佳凌5月EPS 0.1元

2018-06-13 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



光學鏡頭廠佳凌（4976）近日因股價飆漲，連拉四支漲停板，今（13）日應主管機關要求，公布5月自結稅後純益1,100萬元，每股純益（EPS）0.1元，超越首季每股純益0.07元。

佳凌今日再度收漲停板70.9元，上漲6.4元，連續第四支漲停板。