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佳凌5月EPS 0.1元

2018-06-13 16:07經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

光學鏡頭佳凌（4976）近日因股價飆漲，連拉四支漲停板，今（13）日應主管機關要求，公布5月自結稅後純益1,100萬元，每股純益（EPS）0.1元，超越首季每股純益0.07元。

佳凌今日再度收漲停板70.9元，上漲6.4元，連續第四支漲停板。

佳凌光學鏡頭

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