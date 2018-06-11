華邦電焦佑鈞：下半年市況應比上半年好 新廠估9月動土

2018-06-11 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



記憶體廠華邦電（2344）今日召開股東會，對於產業景氣狀況，該公司董事長焦佑鈞表示，下半年本來就是旺季，去年供不應求，市場有些累積存貨，經上半年消化後，下半年應當會比上半年好，也希望該公司的營運年年都進步。

華邦電去年營收與EPS均為近17年新高，EPS為1.54元，股東會通過配發每股現金股利1元。

去年編碼型快閃記憶體（NOR Flash）供需吃緊，目前情況已有所改善，焦佑鈞說，該公司相關市占率約達35％，去年共出貨27億顆編碼型Flash產品，假設缺貨1％，都會影響2,700萬個終端產品無法出貨，不過今年上半年他已經比較輕鬆，不會再接到客戶催貨的電話。

關於高雄路竹新廠建置，焦佑鈞則指出，正進行設計規劃，之後申請建照，希望9月能動土， 2020年時裝機。現在可看到記憶IC在未來十年仍有很大發展空間，大家認為數據保存很重要，數據就像過去的石油一樣，裡面有很多寶藏可挖掘，大家不願意刪除留存資料，對於記憶體需求就會不斷增加。汽車電子與物聯網等發展，以及萬物連網後的安全考量等，也會帶動對記憶體的需求。

焦佑鈞提到，華邦電到去年為成立30周年，去年創造出良好的成績，是2000年以來最好的年度。而華邦電這幾年很重要的發展，是製程自主開發方面有重要進展，也是帶動未來成長的機會，未來希望每兩年製程就能進入更新的一代。

華邦電總經理詹東義則說，該公司38奈米DRAM已於去年第3季量產，25奈米DRAM也預計於今年下半將量產，而Flash方面也持續增加產品競爭力。去年該公司Flash業績占比已達47％，擁有規模相當的雙引擎，對其穩定發展有助益。