親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

華邦電焦佑鈞：下半年市況應比上半年好 新廠估9月動土

2018-06-11 12:47經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

記憶體廠華邦電（2344）今日召開股東會，對於產業景氣狀況，該公司董事長焦佑鈞表示，下半年本來就是旺季，去年供不應求，市場有些累積存貨，經上半年消化後，下半年應當會比上半年好，也希望該公司的營運年年都進步。

華邦電去年營收與EPS均為近17年新高，EPS為1.54元，股東會通過配發每股現金股利1元。

去年編碼型快閃記憶體（NOR Flash）供需吃緊，目前情況已有所改善，焦佑鈞說，該公司相關市占率約達35％，去年共出貨27億顆編碼型Flash產品，假設缺貨1％，都會影響2,700萬個終端產品無法出貨，不過今年上半年他已經比較輕鬆，不會再接到客戶催貨的電話。

關於高雄路竹新廠建置，焦佑鈞則指出，正進行設計規劃，之後申請建照，希望9月能動土， 2020年時裝機。現在可看到記憶IC在未來十年仍有很大發展空間，大家認為數據保存很重要，數據就像過去的石油一樣，裡面有很多寶藏可挖掘，大家不願意刪除留存資料，對於記憶體需求就會不斷增加。汽車電子與物聯網等發展，以及萬物連網後的安全考量等，也會帶動對記憶體的需求。

焦佑鈞提到，華邦電到去年為成立30周年，去年創造出良好的成績，是2000年以來最好的年度。而華邦電這幾年很重要的發展，是製程自主開發方面有重要進展，也是帶動未來成長的機會，未來希望每兩年製程就能進入更新的一代。

華邦電總經理詹東義則說，該公司38奈米DRAM已於去年第3季量產，25奈米DRAM也預計於今年下半將量產，而Flash方面也持續增加產品競爭力。去年該公司Flash業績占比已達47％，擁有規模相當的雙引擎，對其穩定發展有助益。

華邦電快閃記憶體

相關新聞

可成股東會開場 董座先感謝這件事

2018-06-11 10:56

台達電通過5元現金股利 完成董監事改選

2018-06-11 13:17

可成：今年估逐季向上 機殼業仍大者恆大

2018-06-11 13:17

普萊德股東會 通過每股配發4.3元現金股利

2018-06-11 12:37

向小股東喊話 台達電海英俊：須兼顧長、短期利益平衡

2018-06-11 12:35

宏碁帶量攻高 站穩所有短期均線

2018-06-11 10:28

杰力業績成長可期 法人估今年可望賺半個股本

2018-06-11 08:52

愛普今年業績 法人估仍可力拚成長

2018-06-11 08:51

國巨目標價 小摩喊1,650元

2018-06-11 01:17

5月營收／事欣科-10％ 有望回溫

2018-06-11 00:03

5月營收 台達電攀近5月高點

2018-06-11 00:03

聯茂：旺季出貨 不受無錫廠火警影響

2018-06-11 00:03

攻陸「智」造 樺漢搶上兆商機

2018-06-10 13:02

樺漢董座發豪語：3年後養出3千金

2018-06-10 13:02

法人觀點／垂直整合顯效 樺漢今年業績再望新高

2018-06-10 13:02
看更多

熱門文章

AI新競賽開打 概念股熱

2018-06-11 00:03

國巨目標價 小摩喊1,650元

2018-06-11 01:17

台股五利多 有望攻前高

2018-06-11 00:03

就市論勢／IC設計族群 前景俏

2018-06-11 00:03

興櫃銅板股 領漲尖兵

2018-06-11 00:03

越南傳罷工 台廠安啦

2018-06-11 00:03

儒鴻今年每股拚賺19元

2018-06-11 00:03

Fun暑假概念股 活跳跳

2018-06-11 00:03

5月營收 台達電攀近5月高點

2018-06-11 00:03

南僑大陸獲利 將躍進

2018-06-11 00:03

美國料將升息前夕 台股蓄勢創新高

2018-06-11 09:04

一周盤前股市解析／被動元件、蘋概 聚焦

2018-06-11 00:03

台股開盤小漲 股后國巨再創新天價

2018-06-11 09:24

陳奕光專欄／電競供應鏈 打鎂光燈

2018-06-11 00:03

可成股東會開場 董座先感謝這件事

2018-06-11 10:56

陳飛龍…做別人不敢做的事

2018-06-11 00:03

Fun暑假概念／宇峻、橘子 業績看旺

2018-06-11 00:03

聯茂：旺季出貨 不受無錫廠火警影響

2018-06-11 00:03

鋼廠外銷銳減 業績有壓

2018-06-11 00:03

全民權證／嘉聯益 挑逾60天期

2018-06-11 00:03

自行車雙雄 迎電動商機

2018-06-11 00:03

中環止跌回神 5日線獲支撐

2018-06-11 10:13

5月營收／事欣科-10％ 有望回溫

2018-06-11 00:03

法人觀點／南僑新單湧入 出貨喊衝

2018-06-11 00:03

宏碁帶量攻高 站穩所有短期均線

2018-06-11 10:28

美琪瑪、精測 認購夯

2018-06-11 00:03

全民權證／GIS、和大 二檔吸睛

2018-06-11 00:03

鴻海權證 上周看多第一位

2018-06-11 00:03

矽創雙效題材加持 股價直攻漲停

2018-06-11 11:46

愛山林售樓總部 下月開幕

2018-06-11 00:03

投信：全球高股息股 坐擁一高二低優勢

2018-06-11 09:00

5月營收／長華科+3.2％ 本季匯賺

2018-06-11 00:03

5月營收 網家兩位數成長

2018-06-11 00:03

千附新廠啟用 營運升溫

2018-06-11 00:03

蘋概新兵安力-KY展開競拍 7月掛牌上櫃

2018-06-11 09:12

杰力業績成長可期 法人估今年可望賺半個股本

2018-06-11 08:52

5月營收／崇越電+2.7％ 動能強勁

2018-06-11 00:03

Fun暑假概念／微星、美食 買盤進駐

2018-06-11 00:03

大慶：證券票券獲利穩定

2018-06-11 00:03

最牛一輪／世芯接單旺 元大7B樂

2018-06-11 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top