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聯發科5月營收 站回200億

2018-06-09 00:48經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

亞洲手機晶片龍頭聯發科5月營收重回200億元大關，創今年單月最高，法人預估，該公司第2季營收將可順利達陣。但中國大陸智慧手機廠近期傳出砍單聲，為第3季旺季營運增添變數，影響性仍待觀察。

受惠於客戶端持續為新機備貨，聯發科昨（8）日公布5月營收204.06億元，比上月成長7.3%，也較去年同期增加10.7%；前五月營收890.75億元，較去年同期下滑3.5%。聯發科預估，第2季營收將在556億至596億元，季增12%至20%。

4、5月營收已達394.21億元，代表6月營收只要在162億至202億元間即可達標，難度不高。

營收聯發科

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