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華晶科5月合併營收11.7億元 月增18.5%

2018-06-08 16:50經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

華晶科技 (3059) 公布5月合併營收11.7億元，月成長18.52%。累計今年前五月合併營收44.9億元，較去年同期增加4.45%。

營收華晶科

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