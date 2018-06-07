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美商盼供電穩定 政院：今年不會有缺電問題

選擇安樂死 後來這麼多人後悔了

智邦5月營收逼近36億 創今年新高

2018-06-07 17:03中央社 台北7日電

智邦科技營運回溫，自結5月合併營收新台幣35.99億元、月增43.97%、年增21.28%，創今年單月歷史新高，累計1至5月合併營收152.02億元、年增5.83%。

智邦今年前4月在客戶調整庫存下，營收自2月起連跌2個月，4月更不到25億元，今年第1季還有匯損1億元侵蝕獲利，單季稅後純益僅5.22億元、年減19.49%，每股稅後純益(EPS)約0.93元，創近5季新低。

不過，美系客戶在調整庫存動作告一段落後，也讓智邦5月營收回溫，單月合併營收創今年單月新高，法人估計，6月合併營收雖略降溫，但仍可維持在相對高檔水準。

另一家5G概念的中磊電子營收表現則仍未有起色，自結5月合併營收23.25億元、月減0.2%、年減23.15%，累計1至5月合併營收126.19億元、年減12.34%。

中磊表示，由於今年零組件缺貨漲價，內部刻意降低低毛利訂單的比重，例如寬頻接取設備占營收比重就有明顯下滑，雖然對營收規模造成影響，但反可抵抗因零組件漲價侵蝕毛利率的程度。

中磊指出，由於產品組合往高毛利方向調整，著重系統整合的軟體能力，預估下半年營收表現可望恢復水準。

營收智邦科技

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