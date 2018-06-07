佳世達帶量走升 早盤股價漲2.33%

2018-06-07 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



佳世達（2352）今（7）日帶量走升，早盤漲幅2.33%、成交量迅速站上5,000張關卡之上，日K再現一根帶有上下影線的紅K棒，順利站穩年線。

佳世達今年推出「智慧車輛管理系統」，目前已導入在台市占率第一、國內第一家通過ARTC審核且唯一擁有交通部核發「自主開發設計」資格的華德動能，藉由隨時監控車隊狀況、即時的影像傳輸，提供行車數據分析、影像監控、掌握車輛設備狀況等智慧應用，落實車隊管理並提高行車安全性。

目前導入「智慧車輛管理系統」的華德動能已和欣欣客運合作，台北市第一條全路線電動公車預計在今年上路營運。