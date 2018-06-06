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宏碁新品動能強 外資喊買目標價36.6元

2018-06-06 10:11中央社 台北6日電

美系外資今天出具研究報告，看好電腦品牌廠宏碁聚焦品質與獲利的策略正確，新產品動能將延續到2019年，預估今年獲利將成長35%，給予買進評等及目標價新台幣36.6元。

美系外資恢復追蹤宏碁，認為宏碁董事長陳俊聖自2014年接掌宏碁以來，一改以往追求出貨量及營收的做法，轉為重視品質及獲利，在持續衰退的個人電腦（PC）產業中是正確策略。

美系外資指出，宏碁淡出持續虧損的智慧型手機事業後，將重點放在電競、Chromebook筆電、輕薄筆電等產品，去年毛利率創下近11年新高，過去5年營業費用也下降約36%，轉型已現曙光。

美系外資分析，宏碁電競策略聚焦散熱、設計與玩家參與，其中散熱技術可協助玩家超頻時提升35%的效能；且宏碁電競品牌Predator在市場上定位明確，已獲得6項2018年iF設計大獎，也入選亞馬遜最想要筆電排行榜，看好宏碁今年在紐約及台北國際電腦展（Computex）發表新品將延續動能至2019年。

考量獲利持續上升、損益表體質穩健，美系外資預估宏碁2018年、2019年、2020年每股盈餘（EPS）將成長35%、46%、21%至1.25元、1.83元、2.2元，給予「買進」投資評等及目標價36.6元。

宏碁董事長陳俊聖。 記者曾仁凱╱攝影
宏碁董事長陳俊聖。 記者曾仁凱╱攝影
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