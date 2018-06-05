神基5月營收年增18.48%

2018-06-05 18:56 中央社 台北5日電



強固型工業電腦廠神基科技今天公布5月營收新台幣19.46億元，年增18.48%；累計今年前5月營收93.24億元，年增10.84%。

法人指出，神基今年第1季營收55.56億元，季減10.3%，年增6.8%，因毛利較低的強固型電腦大型專案訂單出貨延續，材料價格上漲壓力未見減緩，神基第1季毛利率降到26.5%；考量第2季為強固型電腦產業淡季，神基營收可能與第1季相當，但毛利率有望向上。

法人表示，目前神基強固型電腦全球市場占有率近2成，神基積極強化軟硬體整合及企業客戶布局，仍看好神基市占率逐步攀升。