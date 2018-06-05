奇力新業績 連二月攻頂

2018-06-05 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



國巨旗下電感廠奇力新受惠電感本業成長，加上子公司旺詮晶片電阻出貨暢旺，帶動5月合併營收達13.72億元，連續兩個月創新高。

由於5月接單金額持續站在高檔，法人預估，奇力新第2季營收有機會挑戰40億元，改寫歷來單季新高。

奇力新昨（4）日公布5月合併營收13.72億元，月增11.7%、年增35.7%；前五月營收56.74億元，年成長17.2%。

奇力新分別於去年6月、8月合併旺詮和飛磁，昨天公告5月營收，也同時說明三家母、子公司營運概況。

奇力新指出，從個別公司表現來看，該公司5月營收6.19億元，月增一成，年成長達三成，創歷史新高；累計前五月營收25.48億元，年成長一成。

奇力新表示，5月營收創新高，主要是因為小尺寸Molding類產品新增產能開出，另外，積層類產品、大尺寸Molding類及繞線型功率電感產品出貨也持續暢旺。

子公司旺詮受惠於漲價效應，5月營收5.58億元，月增15.5%、年增50.4%，連續三個月創新高；累計今年前五月營收21.96億元，年成長近三成。

奇力新表示，旺詮5月營收再創新高，主要是因為旺季到來，電阻供需缺口持續擴大，加上漲價效應推升營收。