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南亞科5月營收攀83億元 創歷史新高

2018-06-04 19:58中央社 新竹4日電

南亞科技。 南亞科技／提供
南亞科技。 南亞科技／提供
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動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科5月業績持續攀高，營收達新台幣83.26億元，連續兩個月業績創歷史新高紀錄。

受惠產品平均售價持續揚升低個位數百分點，位元出貨量增加約5%，南亞科5月營收攀高至83.26億元，較4月再增加8.4%，連續第2個月改寫歷史新高紀錄。

南亞科認為，第2季營運表現可望符合先前預期，產品平均售價將較第1季上漲低個位數百分點，位元出貨量將季增達17%至19%。

展望後市，南亞科預期，隨著智慧手機記憶體裝置量增加，加上伺服器需求依然強勁，第3季旺季效應可期。

南亞科營收記憶體

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