華擎訂單能見度佳 下半年成長動能強

2018-06-01 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



華擎（3515）受惠主機板價量齊揚，以及工業電腦與伺服器等其他產品營收比重上升，加上顯示卡新產品將自第2季開始出貨，四大產品線推升2018年營運看好，下半年訂單能見度高，預期下半年業績成長將明顯優於上半年。

華擎今（1）日舉行股東會，並由董事長童旭田主持，總經理許隆倫表示，2017年全球個人電腦需求持續衰退，但華擎集中資源在中高階產品的開拓，使得整體出貨單價是逆勢往上提升，使得該公司2017年每股純益達4.02元，較2016年的1.39元倍數以上成長。

展望2018年，許隆倫表示，2018年展望相當正面，下半年會更好，目前訂單能見度相當不錯，2017年該公司出貨約400萬片主機板，2018年預定出貨500多萬片，由於該公司是出貨中高階產品為主，雖然整體市場的平均價格是往下掉，但華擎卻是逆勢往上升。

許隆倫表示，為反映被動元件等零組件價格持續上漲，華碩在第1季已經調漲主機板價格，為反映成本，華擎也適時跟進。

在中國大陸市場方面，他說，過去兩、三年，大陸市場是低價競爭，華擎淡出大陸低價市場，並轉進中高階主機板為主，經過這兩、三年的調整，2017年大陸主機板整體市場衰退20%，但華擎在大陸市場是逆勢成長，已經看到轉型成效。

至於伺服器與工業電腦等其他產品，許隆倫指出，2018第1季伺服器與工業電腦占營收比重超過10%，下半年表現會更好，目前希望能占營收比重達兩成以上，目前伺服器是以出貨機架式（Rack）伺服器為主。

在顯示卡方面，華擎自有品牌顯示卡將自2018第2季開始出貨，第3季開始出貨量會比較好，顯示卡出貨將先以歐洲、美國與亞洲等市場為主，至於大陸市場的出貨會比較慢一點。