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今降雨範圍擴大 高溫上看35度

奇力新 4月EPS 0.71元

2018-05-29 02:03經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

奇力新近期股價急漲，昨（28）日應主管機關要求公布4月獲利，單月每股純益0.71元，相當於第1季的65%，法人預期，該公司第2季將可賺贏首季。

奇力新為國巨旗下電感、晶片電阻和磁性元件廠，受惠於積層類電感出貨成長，加上晶片電阻4月起全面漲價，該公司4月合併營收首度站上12億元，月成長6.5%，年成長兩成。

奇力新國巨

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