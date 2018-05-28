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奇力新4月每股賺0.71元 年增27%

2018-05-28 20:16中央社 新竹28日電

被動元件廠奇力新自結4月每股純益新台幣0.71元，年增27%。圖為奇力新總經理鍾...
被動元件廠奇力新自結4月每股純益新台幣0.71元，年增27%。圖為奇力新總經理鍾世英。 聯合報系資料照片／記者張瑞益攝影
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被動元件廠奇力新自結4月每股純益新台幣0.71元，年增27%。

受惠積層類產品出貨大增，厚膜電阻價格上漲，加上金屬板出貨創新高，奇力新4月營收攀高至12.28億元，年增21%。

奇力新4月獲利同步成長，稅後淨利1.68億元，年增26%，每股純益0.71元，也較去年同期成長27%。

法人預期，奇力新今年營運成長可期，除奇力新本身擴產效益可望浮現外，旗下旺詮馬來西亞厚膜電阻新產能也陸續開出，年營收將可成長15%，並將改寫歷史新高紀錄。

奇力新營收

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