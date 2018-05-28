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聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

鴻海股價三利多 看到回補潮

2018-05-28 02:00經濟日報 記者趙于萱／台北報導

MSCI最新權重將於5月31日盤後生效，鴻海在MSCI台灣指數獲得調升，國際買盤預期資金進駐，上周五（25日）率先回補1.3萬張，激勵鴻海GDR跟漲2.4%。摩根士丹利、瑞士信貸兩大外資券商並喊出三利多，並看好FII掛牌效應及iPhone提前拉貨，可望帶動鴻海股價續漲。

MSCI預計調升鴻海權重0.28個百分點，由7.1%升為7.38%，為本次MSCI台灣指數升幅第三大個股。在被動式資金進駐的預期心理發酵，部分外資率先回補，推動鴻海25日大漲2.8%、收86.5元，GDR跟漲2.4%，法人指出，鴻海位階仍偏低、籌碼轉向正面，行情持續發酵機率高。

摩根士丹利最新報告表示，鴻海子公司工業富聯（FII）將登陸掛牌，為鴻海股價添動能。

根據FII資料，FII在全球伺服器與儲存設備製造市占率超過四成，網通設備製造三成，電信設備製造則獲得二成以上市占；FII預計，2020年營運進一步成長，非手機的通訊業務市值將達475億美元，伺服器與儲存製造業務412億美元，工業物聯網平台投資規模為5,000億美元，想像空間大。

瑞士信貸指出，鴻海今年將是新款OLED版iPhone主要代工廠，根據供應鏈訪查，OLED iPhone最早可望於第2季下旬拉貨，時程比LCD iPhone早一個月、約6月啟動，鴻海業績也可望在本季底提前復甦。

鴻海FII

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