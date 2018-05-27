飆股的故事／錸德接單熱 營運拚轉機

2018-05-27 01:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉



光碟片大廠錸德積極發展藍海的商用（B2B）碟片市場有成，繼拿下Japan Disc專業B2B市場光碟片訂單後，又進一步卡位最新規格的「歸檔型光碟片（Archival Disc）」市場。並接獲Panasonic生產訂單，預計7月量產，可推升第3季營運表現。 錸德股價走勢 圖／經濟日報提供 分享 facebook 小檔案、每股純益、小叮嚀 圖／經濟日報提供 分享 facebook

由於錸德基本面出現轉機，加上股價基期低，吸引買盤進駐，錸德從5月初約5.4元開始起漲以來，上周五（25日）以11元作收，跌0.3元，成交量2萬多張，不到一個月時間，漲幅超過100%，短線漲幅相當驚人。

成立於1988年底的錸德，在1990年生產台灣第一片CD，1996年股票公開上市，搭上光碟片成為個人電腦主要儲存產品風潮，帶動該公司業績起飛，1999年錸德每股純益站上10.31元的歷史高峰。

錸德曾是台灣電子股明星之一，董事長葉垂景回憶，旗下曾擁有龐大轉投資事業，當時，錸德手上滿滿現金，什麼都想做，短短六年投資了150家公司，不過，就是受到各個轉投資公司拖累，讓錸德付出的代價相當驚人。

錸德在2004年虧損飆上66億元新高，之後兩年虧損縮減，2007年一度轉虧為盈，眼看調整有成，但可惜2008年碰上金融海嘯，接著又遇到光碟片產業「改朝換代」衝擊，筆電不再配備光碟機，且線上串流影音興起，多重夾擊結果，錸德從2008年到2017年止，又連續虧了九年。

受消費性光碟片殺價血流成河影響，葉垂景這幾年帶領錸德聚焦減法哲學，剔除非核心事業，並持續瘦身減資。在本業上，他積極轉進藍海的B2B市場，目前全球儲存市場趨勢是雲端儲存，除了社群網站有龐大資料儲存需求，安全監控攝影機錄下來影像資料更為龐大。

錸德認為，現有的雲端資料中心儲存，仰賴的是硬碟和磁帶搭配的技術。但是，硬碟費用太高，每三到五年還需要購置新品重新備份，缺點相當多。因此，包括臉書在內，已有多家社群網站和資料中心開始透過歸檔型光碟進行儲存，推升歸檔型光碟片的未來需求。

觀察錸德籌碼面，錸德25日三大法人持股比重為18.74%，其中外資持股比重16.48%。錸德在5月4日時，三大法人持股比重為15.46%，其中外資持股比重為14.50%，可看出三大法人持股比重升高。

錸德第1季稅後淨損3.62億元，每股淨損0.21元，4月稅後淨損5,700萬元，4月每股淨損0.03元。該公司何時可以轉虧為盈，以及歸檔型光碟片未來出貨狀況是否能有效提升錸德營運績效，均值得密切觀察。