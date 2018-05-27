親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

飆股的故事／錸德接單熱 營運拚轉機

2018-05-27 01:29經濟日報 記者 蕭君暉

光碟片大廠錸德積極發展藍海的商用（B2B）碟片市場有成，繼拿下Japan Disc專業B2B市場光碟片訂單後，又進一步卡位最新規格的「歸檔型光碟片（Archival Disc）」市場。並接獲Panasonic生產訂單，預計7月量產，可推升第3季營運表現。

錸德股價走勢 圖／經濟日報提供
錸德股價走勢 圖／經濟日報提供
分享
小檔案、每股純益、小叮嚀 圖／經濟日報提供
小檔案、每股純益、小叮嚀 圖／經濟日報提供
分享

由於錸德基本面出現轉機，加上股價基期低，吸引買盤進駐，錸德從5月初約5.4元開始起漲以來，上周五（25日）以11元作收，跌0.3元，成交量2萬多張，不到一個月時間，漲幅超過100%，短線漲幅相當驚人。

成立於1988年底的錸德，在1990年生產台灣第一片CD，1996年股票公開上市，搭上光碟片成為個人電腦主要儲存產品風潮，帶動該公司業績起飛，1999年錸德每股純益站上10.31元的歷史高峰。

錸德曾是台灣電子股明星之一，董事長葉垂景回憶，旗下曾擁有龐大轉投資事業，當時，錸德手上滿滿現金，什麼都想做，短短六年投資了150家公司，不過，就是受到各個轉投資公司拖累，讓錸德付出的代價相當驚人。

錸德在2004年虧損飆上66億元新高，之後兩年虧損縮減，2007年一度轉虧為盈，眼看調整有成，但可惜2008年碰上金融海嘯，接著又遇到光碟片產業「改朝換代」衝擊，筆電不再配備光碟機，且線上串流影音興起，多重夾擊結果，錸德從2008年到2017年止，又連續虧了九年。

受消費性光碟片殺價血流成河影響，葉垂景這幾年帶領錸德聚焦減法哲學，剔除非核心事業，並持續瘦身減資。在本業上，他積極轉進藍海的B2B市場，目前全球儲存市場趨勢是雲端儲存，除了社群網站有龐大資料儲存需求，安全監控攝影機錄下來影像資料更為龐大。

錸德認為，現有的雲端資料中心儲存，仰賴的是硬碟和磁帶搭配的技術。但是，硬碟費用太高，每三到五年還需要購置新品重新備份，缺點相當多。因此，包括臉書在內，已有多家社群網站和資料中心開始透過歸檔型光碟進行儲存，推升歸檔型光碟片的未來需求。

觀察錸德籌碼面，錸德25日三大法人持股比重為18.74%，其中外資持股比重16.48%。錸德在5月4日時，三大法人持股比重為15.46%，其中外資持股比重為14.50%，可看出三大法人持股比重升高。

錸德第1季稅後淨損3.62億元，每股淨損0.21元，4月稅後淨損5,700萬元，4月每股淨損0.03元。該公司何時可以轉虧為盈，以及歸檔型光碟片未來出貨狀況是否能有效提升錸德營運績效，均值得密切觀察。

錸德三大法人

相關新聞

台積三題材 誘買盤回頭

2018-05-26 02:20

小摩升蘋概評等 多頭加溫

2018-05-26 00:44

燦坤iPad預購熱 業績沾光

2018-05-26 00:01

創意拚高階製程 Q2補

2018-05-26 00:01

4月EPS／友旺淨損0.03元

2018-05-26 00:01

群光攻車電 將遍地開花

2018-05-26 00:01

矽晶圓跌價 綠能國碩有壓

2018-05-26 00:01

英業達搶商機 五路進擊

2018-05-26 00:01

晶睿將秀智慧安控影像

2018-05-25 00:01

達興拚成長 三路並進

2018-05-25 00:01

群創洪進揚 傳將接董座

2018-05-25 00:01

晶電分拆業務 外資保守看

2018-05-25 00:01

友達轉型 衝優質產能

2018-05-25 00:01

友達顯示技術 獲SID最佳獎

2018-05-25 00:01

普安儲存系統 陸廠採用

2018-05-25 00:01

新iPad登台 供應鏈吃補

2018-05-25 00:01

華通接單 旺到年底

2018-05-25 00:01

遠傳布建NB-IoT 結盟光寶科

2018-05-25 00:01

緯創四新事業 加速布局

2018-05-25 00:01

玉晶光上月EPS 0.88元

2018-05-25 00:01
看更多

熱門文章

投信作帳股 可卡位搭便車

2018-05-26 12:38

台塑四寶 唱旺石化景氣

2018-05-26 01:42

投信作帳行情搭順風車 聚焦電子族群

2018-05-26 11:42

台股一周／關前盤整 留意5月績優生

2018-05-26 12:38

台積三題材 誘買盤回頭

2018-05-26 02:20

華新今年營收 將優於去年

2018-05-26 01:42

中鋼Q3開平高盤 營運喊衝

2018-05-26 01:42

小股東大權益／捍衛投資權益 股東要關注股東會及決議

2018-05-26 12:38

黃金亮點／避險撐場 黃金乍亮提防暗槍

2018-05-26 12:38

近一周台股基金表現 僅二檔負報酬率

2018-05-26 11:22

櫃買中心通過群翊工業上櫃案

2018-05-26 09:16

櫃買特色主題法說會「新星」、「外國」 下周壓軸登場

2018-05-26 09:16

期貨風向球／追價雖不積極 短多仍有利

2018-05-26 12:38

14檔旺季加持 買盤湧

2018-05-27 00:40

飆股的故事／錸德接單熱 營運拚轉機

2018-05-27 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top