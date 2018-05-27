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TPK台虹29日股東會 蘋概指標

2018-05-27 01:46經濟日報 記者曾仁凱尹慧中陳昱翔／台北報導

本周起進入股東會旺季，市場關注重要蘋概股東會計有TPK-KY、台虹與宣德，來研判蘋果新機拉貨熱度。

首先登場的是觸控大廠TPK與台虹股東會，兩家都在29日召開。TPK會中將承認去年財報以及釋出今年營運展望。TPK首季每股純益0.17元，獲利季減88.9%、年減90.4%，是近七季度來低點，本季因產能利用率持續下滑，營運展望保守以對，須待第3季蘋果新款iPhone發表，業績才有機會重回成長軌道。

TPK預計今年全年資本支出約75億元；其中，上季資本支出約6.8億元，第2季將新機台開始陸續進廠，整體資本支出則集中在第3季，因為客戶有新款手機要上市，所以要購置新的機台，滿足客戶需求。

軟性銅箔基板暨太陽能背板廠商台虹受惠電子材料需求提升，市場看好今年在第2季營運逐步回穩、第3季仍有傳統旺季表現。

台虹總經理顏志明先前預告，未來將在細線路、薄型化、高尺安、高頻、高導熱與散熱等五大領域積極配合客戶需求開拓，在日資軟板客戶布局是開花結果的一年，加上美系終端產品應用新增切入前後鏡頭供料等，滲透率也將顯著提高。

連接器廠宣德則於31日召開股東常會，在大陸立訊集團的加持下，投資人持續關注宣德能否受惠「富爸爸」效應，帶動業績增長，尤其接下來市場盛傳蘋果今年新iPhone將把快充列為標配，宣德是否有機會分一杯羹。

不過宣德董事長蔡鎮隆先前表示，宣德與立訊是分別獨立的公司，對立訊而言，宣德是單純的供應商之一。立訊的確會提供宣德一些支持，惟先決條件是宣德自己本身產品要有競爭力、推出速度要夠快，且終端客戶要認證通過。

經濟日報提供
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