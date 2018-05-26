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小摩升蘋概評等 多頭加溫

2018-05-26 00:44經濟日報 記者趙于萱／台北報導

摩根大通最新報告看好蘋果供應鏈，並將台系蘋概股評等由「減碼」升為「中立」，可望引...
摩根大通最新報告看好蘋果供應鏈，並將台系蘋概股評等由「減碼」升為「中立」，可望引領指數再戰11,000點大關。 本報系資料庫
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大陸A股納入MSCI新興市場指數將於6月1日生效，本周台股無畏入摩效應以反彈收漲，周線收紅並上漲1%，居全球主要股市前三。法人指出，伴隨鴻海台積電等電子權值股轉強，外資摩根大通最新新興市場策略報告看好蘋果供應鏈，並調升蘋概股評等，可望引領指數再戰11,000點大關。

摩根大通最新報告，將台系蘋概股評等由「減碼」升為「中立」，科技產業研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，蘋概股已充分反映iPhone X與iPhone 8銷售下調利空，最壞情況過去。

第2季庫存去化、成本壓力做最後落底，第3季蘋概股將在業績、iPhone銷售迎接大反彈；另一方面，摩根大通對MSCI台灣指數目標也給予430點，潛在漲幅11%。

而台股昨日受到川金會落空、新台幣貶值影響，外資轉為賣超7.6億元，但逆勢轉進聯電、鴻海、台泥等權值股，激勵鴻海上漲2.8%，市場信心提振，內資點火被動元件、矽晶圓、記憶體等電子題材股，終場指數小漲5點收10,942點，成交量與前日相當為1,289億元。期市部分，外資多單增3,311口至4.4萬口。

以周線觀察，周線上漲111點、漲幅1%，其中外資本周明顯加碼台積電、鴻海兩大權值股，分別買超7,844、7,056張，同時買進華新科、台泥、南亞與聯發科等個股，對照被動式買盤因應MSCI季度權重生效，將調升鴻海、台泥、南亞，新增華新科，調降台積電、聯發科及刪除亞太電等，國際買盤已逐步反映，甚至逆向低接手機拉貨、漲價相關旺季族群。

凱基投顧董事長朱晏民表示，MSCI本次調降台股，權重幅度不大，電子股具低基期、業績回升趨勢，近期率先公告4月自結獲利的電子公司，因匯率貶值提升收益顯著，消息面又傳出陸美手機拉貨，使外資回流利基電子股，入摩衝擊減輕。

經濟日報提供
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