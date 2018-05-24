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一體成型電感熱夯 奇力新美磊漲停衝高

2018-05-24 12:13中央社 台北24日電

一體成型電感市場需求看增，帶動相關族群強勢表態。奇力新盤中攻上漲停創掛牌以來新高價。美磊也攻上漲停創高。

奇力新今天開高走強，盤中攻上漲停135元，創掛牌以來新高價。美磊盤中拉升，攻上漲停95.7元，也創歷史高價。美桀盤中最高來到58.2元，漲3.5%。

奇力新本身可持續受惠積層類產品出貨大幅增加、大小尺寸一體成型（Molding）類及繞線型功率電感產品出貨暢旺。旗下旺詮在馬來西亞厚膜電阻新增產能陸續開出，估第2季營收可持續向上推升。旗下飛磁在汽車、太陽能及高階伺服器的訂單及新設計案持續成長，預期下半年陸續挹注營收。

法人預估，奇力新整體集團業績年成長看增逾15%，續創歷史新高，其中奇力新本身擴產效應持續浮現，預估奇力新本身業績今年可望年成長20%。

在產能布局，法人指出，奇力新大尺寸一體成型電感每月產能約1億顆，小尺寸一體成型電感預計第2季可完成每月4億顆產能規模，加總起來奇力新一體成型電感月產能可到5億顆。

法人表示，美磊產品持續切入電動車大廠特斯拉（Tesla）電動車供應鏈，從新車款擴及到其他電動車款。

在產能布局，美磊中國大陸江蘇昆山廠擴建第三期廠房，預計6月到7月完工。法人預估美磊昆山廠若新產能滿載，昆山廠整體產能可擴增50%，主要布局一體成型電感、Assembly Type Inductors、網路變壓器、天線等4大產品。

奇力新擬發行新股股份轉換取得美磊100%股權，拚全球電感前3大，暫定7月1日為股份轉換基準日。

美桀正式跨入車用市場，初期鎖定車燈應用，法人預期第3季可望開始出貨。

在一體成型電感元件，美桀出貨數可望在第3季大幅成長，法人預估Molding出貨量可從3000萬顆衝上6000萬顆。

展望營運，法人預估，美桀5月業績有機會來到同期新高，電競和顯卡虛擬貨幣挖礦拉貨力道增加，美桀第2季業績可望再創歷史單季新高，獲利可望交出兩位數成長幅度。在一體成型電感出貨帶動下，美桀第3季業績可望再創單季新高。

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